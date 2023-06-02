Парад колясок и гонки в ползунках провели в Актобе

Фото: акимат Актобе

В Актобе в честь Дня защиты детей провели забег в ползунках, гонки на трёхколесных велосипедах и парад колясок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

По площади города проехали украшенные детские коляски, стилизованные под сказочных героев, десантика, батыра.

Для тех, кто ещё не научился ходить, устроили соревнования по ползанию. Главное – первым доползти до финиша. В забеге приняли участие почти сто малышей в возрасте от полугода до годика. Победа досталась восьмимесячному Жанторе. А его братья принимали участие в велогонках.

Гонки на трехколёсных велосипедах стали завершающим этапом всех конкурсов. Победители и участники получили ценные подарки: коляски, велосипеды и сертификаты в парк развлечений.

Фото: пресс-служба акимата Актобе