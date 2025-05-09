На Красной площади в Москве начался Парад Победы в честь 80-летия окончания Великой Отечественной войны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

О начале парада возвестил бой курантов над Спасской башней Кремля. Под звуки легендарной песни "Священная война" на площадь внесли государственный флаг Российской Федерации и флаг Советского Союза.

Президент России Владимир Путин на центральной трибуне принимает парад на Красной площади. Планируется, что помимо вооружённых сил России, по Красной площади пройдут парадные расчеты 13 стран: Белоруссии, Вьетнама, Египта, Казахстана, Китая, Монголии, Мьянмы, Узбекистана. Самым большим из иностранных будет парадный расчет из Китая.

Напомним, для участия в параде в Москву прибыл Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Парад в честь 80-летия Победы, в Казахстане проходил 7 мая - в День защитника Отечества. Он начался торжественного выноса Государственного флага и Знамени Победы. В небо поднялись звенья авиации, по площади Независимости прошли колонны военнослужащих и проехала современная техника. Всего в параде задействовано более 4000 человек личного состава, свыше 200 единиц техники и 66 воздушных судов.