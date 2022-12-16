Парад домбристов из 130 школьников прошёл в Актау

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

В Актау прошел парад домбристов "Ұлы дала мұрагерлері", где одновременно сыграли 130 артистов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Юные домбристы из Назарбаев Интеллектуальной школы Актау собрались в областной библиотеке имени Кабиболлы Сыдикова.

В праздничном флеш-мобе участвовали ребята из школьного ансамбля домбристов "Қос перне". Прозвучали кюи "Жастар биі", "Нар ағашы", "Балбырауын".

Организаторы отмечают, что подобные парады в НИШ страны проходят ежегодно. Главная цель мероприятия — популяризация национальных традиций среди школьников.

"Сегодня каждый семиклассник Назарбаев Интеллектуальныой школы принимает участие в обязательном уроке домбры. Большинство домбристов, выступавших на сегодняшнем мероприятии, являются учениками седьмых классов, а значит, впервые держат домбру в руках и в кратчайшие сроки добиваются такого успеха",— рассказала руководитель домбрового кружка "Қос перне" Гульсим Тажмагамбетова.

План обязательного проведения занятий домброй для учащихся седьмых классов в НИШ введён с 2021-2022 учебного года.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области