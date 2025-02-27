Пара велоспорт: На чемпионате Азии казахстанцы завоевали 5 медалей
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В Малайзии казахстанские спортсмены завершили чемпионат Азии по пара велоспорту на треке с пятью медалями: 1 "золото", 1 "серебро" и 3 "бронзы", передаёт BaigeNews.kz.
Чемпионами на дистанции 4 км в тандеме стали Кирилл Ильюкевич и Антон Лаврентьев. В этой же дисциплине среди женщин в тандеме Жулдыз Кайнарова и Полина Братчикова завоевали серебряную медаль.
Бронзовые награды казахстанские спортсмены взяли в следующих дистанциях:
Сейтжан Кенжегул и Султанмурат Мералиев, Жулдыз Кайнарова и Полина Братчикова - командный спринт, Сейтжан Кенжеғұл и Султанмурат Мералиев - дистанция 600 м, Полина Братчикова и Жулдыз Кайнарова - на дистанции 1 км среди женщин.
Напомним, что чемпионат Азии по пара велоспорту на треке прошел с 21 по 27 февраля в городе Нилай. В соревнованиях приняли участие шесть казахстанских спортсменов.
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