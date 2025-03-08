Пара биатлонист Ербол Хамитов победил в спринтерской гонке в Швеции
Он завоевал золотую медаль.
Сегодня, 20:22
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:22Сегодня, 20:22
116Фото: пресс-служба Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК
8 марта, в шведском городе Турсбю прошел этап Кубка мира IBU по пара биатлон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК.
Казахстанский спортсмен Ербол Хамитов одержал победу в спринтерской гонке на 7,5 км (сидя) с результатом 19:38.0
Напомним, ранее Ербол Хамитов стал чемпионом мира по парабиатлону в Словении.
Путь Ербола Хамитова в спорте был непростым. В 2017 году, в возрасте 19 лет, он получил серьезную травму, которая привела к ампутации ноги. Но, несмотря на это, он не просто остался в спорте, а нашел в себе силы выйти на новый уровень. Вскоре освоил паралимпийские дисциплины и начал показывать результаты на международной арене.
Самое читаемое
- В Семее водителей автобусов незаконно штрафовали
- Берик Уали раскритиковал строительство "комфортных школ" в Семее
- Ветеран МВД оценил операцию по спасению заложницы в аэропорту Алматы
- Спасению заложницы: Герой из аэропорта Алматы оказался дядей известного певца
- Героя из алматинского аэропорта наградили медалью "Ерлігі үшін"