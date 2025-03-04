Папа Римский Франциск перенёс два эпизода острой дыхательной недостаточности, он снова находится на неинвазивной ИВЛ. Об этом сообщила пресс-служба Ватикана, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня у Святейшего Отца зафиксировано два случая острой дыхательной недостаточности, вызванной значительным скоплением эндобронхиальной слизи и последующим бронхоспазмом. В связи с этим проведены две бронхоскопии с необходимостью аспирации обильного секрета. Во второй половине дня возобновлена ​​неинвазивная искусственная вентиляция лёгких. Прогноз остаётся сдержанным", - сообщается в бюллетене пресс-службы Святого Престола, опубликованном вечером в понедельник 3 марта.

В Ватикане отметили, что показатели анализа крови, показывающие отсутствие лейкоцитоза, остаются неизменными.

"Это положительный факт, поскольку он показывает, что новой инфекции нет, а скопление слизи является следствием пневмонии. Сегодняшние два кризиса были вызваны реакцией бронхов, пытающихся вытолкнуть накопившуюся слизь, чтобы уничтожить бактерии. Таким образом, картина клинического состояния Папы остается сложной, а ситуация может привести к критическим проблемам, подобным тем, что произошли сегодня днём", - сказано в сообщении.

Папу Римского госпитализировали 14 февраля.