Посол Казахстана при Святом Престоле Тимур Примбетов вручил верительные грамоты Его Святейшеству Папе Римскому Франциску. Церемония состоялась в резиденции Папы Римского – Domus Santa Marta, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе аудиенции глава Римско-католической церкви поздравил казахского дипломата с открытием посольства РК в Ватикане и пожелал успешной и плодотворной работы.

Папа Римский Франциск высоко оценил итоги официального визита президента Касым-Жомарта Токаева в Ватикан в январе 2024 года и вновь поблагодарил за радушный и сердечный приём, оказанный ему в ходе первого государственного (апостольского) визита в Казахстан в сентябре 2022 года.

Глава Римско-католической церкви особо подчеркнул, что в основе мировой политики должен быть равноправный диалог, особенно в решении самых острых проблем, таких как, например, миграционная политика.

Примбетов, со своей стороны, поблагодарил за поддержку и активное участие Ватикана в работе секретариата и Съезда лидеров мировых и традиционных религий. И передал Папе Римскому Франциску личное приглашение от президента Казахстана на VIII-ой Съезд в Астане в сентябре этого года.

В завершение беседы Папа Римский Франциск пожелал народу Казахстана мира, благополучия и процветания. Отметил большой потенциал нашей страны для дальнейшего поступательного развития и укрепления позиций на международной арене.