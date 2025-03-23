Папу Римского Франциска выпишут из больницы в воскресенье
Сегодня он поприветствует верующих и даст благословение из окна больницы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Понтифик выписывается из римской клиники после перенесенной двусторонней пневмонии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.
Папа Римский Франциск в воскресенье покинет больницу Джемелли, где провёл несколько недель под наблюдением врачей. Как сообщил медицинский директор клиники Серджио Альфьери, состояние понтифика улучшилось, однако ему потребуется не менее двух месяцев отдыха и реабилитации в Ватикане.
"Во время госпитализации его жизнь дважды была под угрозой, но сейчас он стабилен и продолжит восстановление", — отметил Альфьери.
Перед выпиской Франциск впервые появится на публике. Ватикан подтвердил, что в воскресенье он поприветствует верующих и даст благословение из окна больницы. Однако, как и в последние недели, читать молитву Angelus он не будет — её текст будет транслироваться на экране.
Глава доктринального управления Ватикана кардинал Виктор Мануэль Фернандес рассказал, что после кислородной терапии понтифику приходится заново учиться говорить.
"Папе уже лучше, но кислородная терапия все высушила. Ему приходится заново овладевать речью, но в целом его физическое состояние улучшилось и сейчас такое же, как и раньше", — сообщил он.
Кардинал также опроверг слухи об отречении Франциска от престола, подчеркнув, что он планирует вернуться к полноценной деятельности.
Самое читаемое
- Скончался совладелец ERG и Евразийского банка Александр Машкевич
- Верблюд едва не затоптал человека на празднестве в Балхаше
- Казахстан снова попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря национальной одежде
- В новостройке на левобережье Астаны произошёл пожар
- Мужчина подал в суд из-за выдумки ChatGPT об убийстве им своих детей