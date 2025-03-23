Понтифик выписывается из римской клиники после перенесенной двусторонней пневмонии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Папа Римский Франциск в воскресенье покинет больницу Джемелли, где провёл несколько недель под наблюдением врачей. Как сообщил медицинский директор клиники Серджио Альфьери, состояние понтифика улучшилось, однако ему потребуется не менее двух месяцев отдыха и реабилитации в Ватикане.

"Во время госпитализации его жизнь дважды была под угрозой, но сейчас он стабилен и продолжит восстановление", — отметил Альфьери.

Перед выпиской Франциск впервые появится на публике. Ватикан подтвердил, что в воскресенье он поприветствует верующих и даст благословение из окна больницы. Однако, как и в последние недели, читать молитву Angelus он не будет — её текст будет транслироваться на экране.

Глава доктринального управления Ватикана кардинал Виктор Мануэль Фернандес рассказал, что после кислородной терапии понтифику приходится заново учиться говорить.

"Папе уже лучше, но кислородная терапия все высушила. Ему приходится заново овладевать речью, но в целом его физическое состояние улучшилось и сейчас такое же, как и раньше", — сообщил он.

Кардинал также опроверг слухи об отречении Франциска от престола, подчеркнув, что он планирует вернуться к полноценной деятельности.