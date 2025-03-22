Папе римскому Франциску, который проходит лечение от двусторонней пневмонии, потребуется продолжительный восстановительный период. Об этом заявил аргентинский кардинал Виктор Мануэл Фернандес, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Avvenire.

По словам кардинала, из-за интенсивной подачи кислорода сейчас понтифик испытывает сложности с речью.

"Ему придется практически заново учиться говорить, так как после длительного времени с искусственной вентиляцией легких голосовые связки пересыхают", — пояснил кардинал.

Фернандес отметил, что у него была возможность лично пообщаться с Папой. "Ему трудно говорить, но в целом состояние остается стабильным", — заверил он.

Папа Франциск был госпитализирован в римскую клинику Джемелли в феврале. В конце месяца его состояние ухудшилось, и понтифик был подключен к аппарату ИВЛ. Несмотря на слухи о возможном уходе с поста, в начале марта Ватикан подтвердил, что он идет на поправку.

7 марта понтифик впервые обратился к верующим после госпитализации, а 16 марта Ватикан опубликовал его первое фото. На этой неделе в официальных источниках сообщили, что его состояние продолжает улучшаться.