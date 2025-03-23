Папа римский Франциск покинул римскую клинику Джемелли после пяти недель лечения от пневмонии. В воскресенье, 23 марта, понтифик впервые показался на публике, передает BaigeNews.kz cо ссылкой на Vatican News.

Франциск вышел на балкон больницы в инвалидном кресле, коротко поблагодарил всех за поддержку и благословил собравшихся. В этот момент на площади Святого Петра в Ватикане собрались сотни верующих, наблюдая за обращением папы на большом экране.

Перед выпиской понтифик провел последнюю молитву в больнице, в которой выразил сожаление в связи с возобновлением бомбардировок Газы и высказал надежду на мирное урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном.

После выписки Франциск под полицейским конвоем отправился в свою резиденцию – Дом Святой Марфы в Ватикане, где он живет с 2013 года. Несмотря на успешное лечение, понтифик продолжит принимать препараты от грибковой инфекции в легких и проходить респираторную физиотерапию. В ближайшее время у него будет постоянный доступ к кислороду и медицинскому уходу.

Госпитализация Франциска стала самой длительной за 12 лет его понтификата. 88-летний папа поступил в больницу 14 февраля с бронхитом и легкой лихорадкой, позже у него диагностировали полимикробную инфекцию дыхательных путей. Из-за осложнений его несколько раз подключали к аппарату ИВЛ. Это уже четвертая госпитализация Франциска за последние четыре года, и вторая по длительности в новейшей истории Ватикана.