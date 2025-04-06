Папа Римский впервые после болезни появился на публике в Ватикане
Понтифик, сидя в инвалидной коляске, обратился к верующим.
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Папа римский Франциск впервые после тяжелой болезни вышел на публику на площади Святого Петра в Ватикане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vatican News.
Это его первое появление в резиденции после госпитализации. Понтифик, сидя в инвалидной коляске, обратился к верующим, пожелав хорошего воскресного дня и поблагодарив за поддержку.
Напомним, что Франциск был госпитализирован в середине февраля с диагнозом двусторонняя пневмония. Его состояние несколько раз ухудшалось, но после выписки 23 марта врачи назвали его восстановление "чудом".
В стационаре он провёл 40 дней. 88-летнему Франциску был предписан покой в течение двух месяцев, все мероприятия с его участием отменены. После выписки Франциск вышел на балкон больницы в инвалидном кресле, коротко поблагодарил всех за поддержку и благословил собравшихся.
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