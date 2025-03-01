Папа римский Франциск после случившегося накануне ухудшения состояния здоровья провел спокойную ночь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Состояние понтифика ухудшилось накануне днем: 88-летний Франциск перенес в больнице тяжелый приступ кашля - бронхоспазм. Приступ привел к рвоте, при которой папа частично вдыхал ее содержимое.

Прогноз врачей остается "сдержанным". Это означает, что угроза для жизни папы все еще есть. Ватиканские источники проинформировали накануне вечером, что врачам потребуется от 24 до 48 часов, чтобы определить, ухудшилось ли общее состояние папы из-за бронхоспазма.

Сообщается также, что понтифику делают механическую вентиляцию легких через маску для рта и носа, и газообмен в легких уже восстановился до уровня, наблюдавшегося до приступа. Врачи в своем отчете отметили, что Франциск на протяжении всего времени оставался в сознании и реагировал на происходящее, позволив медикам оперативно очистить его дыхательные пути.

Папа Франциск уже две недели проходит лечение в больнице Gemelli в Риме из-за осложнений, вызванных заболеванием дыхательных путей. Вскоре после госпитализации у него была диагностирована начальная стадия двустороннего воспаления легких, а в прошлую субботу сообщалось о приступе одышки, что вызвало беспокойство во всем мире.

Вечером 28 февраля тысячи верующих пятый день подряд собрались на площади Святого Петра вместе с кардиналами, проживающими в Риме, и членами римской курии, чтобы помолиться за Франциска, читая розарий. Молитву возглавил аргентинский кардинал Виктор Мануэль Фернандес - глава Дикастерии ватиканской курии по делам вероучения.