Папа Римский призвал молиться за казахстанцев, пострадавших от наводнений

Папа Римский Франциск передал Казахстану слова сочувствия в связи с наводнением и призвал всех молиться за казахстанцев, пострадавших от последствий этого стихийного бедствия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на vaticannews.va.

"Я хочу выразить народу Казахстана свою духовную близость в момент, когда сильное наводнение обрушилось на многие регионы страны и стало причиной эвакуации тысяч людей из своих домов. Я призываю всех молиться за всех, кто страдает от последствий этого стихийного бедствия. Даже в трудные времена мы помним радость воскресшего Христа и предаем вас и ваши семьи милосердной любви Господа", - сказал понтифик в ходе всеобщей аудиенции на площади Святого Петра.

С начала паводков в Казахстане эвакуировали свыше 96 тысяч человек, подтопленными остаются более трёх тысяч частных жилых домов.