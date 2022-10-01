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Папа Римский: Казахстан – пример цивилизации и мужества
Папа Франциск посвятил традиционную общую аудиенцию итогам своего апостольского визита в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт Католической Церкви в РК.
Обращаясь к тысячам паломников на ватиканской площади Святого Петра, Епископ Рима сказал:
"На прошлой неделе, со вторника по четверг, я побывал в Казахстане, огромной стране в Центральной Азии, по случаю VII съезда лидеров мировых и традиционных религий. Я вновь выражаю благодарность президенту Республики и другим властям Казахстана за оказанный мне сердечный приём и за великодушное усердие в его организации. Я также искренне благодарю епископов и всех сотрудников за огромную проделанную работу и особенно за радость, которую доставила мне возможность встретиться с ними и увидеть их всех вместе".
Понтифик отметил, что основной причиной поездки стало участие в Съезде лидеров мировых и традиционных религий.
"Данная инициатива реализуется уже двадцать лет властями страны, которая предстаёт перед миром как место встречи и диалога, в данном случае на религиозном уровне, и, таким образом, как протагонист в деле продвижения мира и человеческого братства. Это был седьмой по счёту конгресс. Страна с 30-летней независимостью провела уже семь таких съездов, каждые три года. Иными словами, она поставила религии в центр усилий по созиданию мира, где слушают и уважают друг друга в многообразии. Это не релятивизм, но умение слушать и уважать. В этом заслуга казахстанского правительства, которое, освободившись от ига атеистического режима, теперь предлагает путь цивилизации, объединяющей политику и религию, не смешивая и не разделяя их, однозначно осуждая фундаментализм и экстремизм. Такова взвешенная позиция единства", - сказал Папа Римский.
Он подчеркнул, что конгресс обсудил и утвердил Итоговую декларацию, которая преемственна с подписанной в феврале 2019 года в Абу-Даби Декларацией об общечеловеческом братстве.
"Мне нравится интерпретировать этот шаг вперёд как плод долгого пути: естественно, я думаю об исторической Межрелигиозной встрече за мир, созванной в Ассизи в 1986 году св. Иоанном Павлом II, который подвергался критике со стороны недальновидных людей; я думаю о предусмотрительном взгляде святых Иоанна XXIII и Павла VI, а также о взглядах великих вдохновителей других религий, – упомяну лишь Махатму Ганди. Но как не вспомнить о многочисленных мучениках, мужчинах и женщинах всех возрастов, языков и народов, которые заплатили жизнью за верность Богу мира и братства? Мы знаем: торжественные моменты важны, но именно ежедневные обязательства, именно конкретные свидетельства строят лучший мир для всех", - заявил Понтифик.
Он отметил, что помимо конгресса, эта поездка дала ему возможность познакомиться с властями Казахстана и Церковью, живущей на этой земле.
"После посещения президента Республики – которого я ещё раз благодарю за его доброту – мы отправились в новый Концертный зал, где я смог пообщаться с губернаторами, представителями гражданского общества и дипломатического корпуса. Я подчеркнул призвание Казахстана быть страной встречи: здесь сосуществуют около ста пятидесяти этнических групп, говорящих на более чем восьмидесяти языках. Это призвание, обусловленное географическими особенностями и историей, – призвание быть страной встреч, культур, языков, – было принято и воспринято как путь, который заслуживает поощрения и поддержки. Я также выразил надежду на продолжение строительства всё более зрелой демократии, способной эффективно реагировать на потребности всего общества. Это нелёгкая задача, требующая времени, но уже сейчас нужно признать, что Казахстан сделал чрезвычайно позитивный выбор, например, отказавшись от ядерного оружия и проводя добродетельную энергетическую и экологическую политику. Это было смело. В то время, когда нынешняя трагическая война заставляет некоторых думать о ядерном оружии, о настоящем безумии, Казахстан с самого начала говорит "нет" ядерному оружию", – сказал Папа Римский.
Глава католической церкви заявил, что был рад встретить общину счастливых, радостных, полных энтузиазма людей.
"Католиков в этой огромной стране совсем немного. Но их ситуация, воспринятая с верой, может принести евангельские плоды: прежде всего речь идёт о блаженстве малости, о том, чтобы быть закваской, солью и светом, с упованием на одного лишь Господа, а не на какую-либо форму человеческой значимости. Более того, малочисленность побуждает развивать отношения с христианами других деноминаций, а также братство со всеми. Итак, это – маленькая паства, но она открыта, а не закрыта; она не защищает себя, но открывается и доверяет деянию Святого Духа, Который свободно веет где и как Ему угодно. Мы вспоминали мучеников этого святого Народа Божьего – страдавших десятилетиями от атеистического гнета, вплоть до освобождения 30 лет назад, – мужчин и женщин, которые очень сильно страдали за веру в течение долгого периода гонений. Убитых, замученных, брошенных в тюрьмы за веру", – отметил Папа Римский.
Он также рассказал о том, как совершил Евхаристию в Нур-Султане, на территории выставочного комплекса EXPO-2017 в окружении ультрасовременной архитектуры.
"Был праздник Святого Креста, и это заставляет нас задуматься: в мире, где переплетаются прогресс и регресс, Крест Христов неизменно остаётся якорем спасения: знаком надежды, которая не разочаровывает, ибо она зиждется на любви Бога, милосердного и верного. Ему мы возносим благодарение за эту поездку и молимся, дабы она принесла обильные плоды для будущего Казахстана и для жизни Церкви, паломницы на этой земле. Спасибо", - сказал Франциск.
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