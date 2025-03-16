Папа римский Франциск назвал свою госпитализацию периодом испытаний
В своём послании он упомянул Украину, Палестину, Израиль, Ливан, Мьянму, Судан и Демократическую Республику Конго, пообещав молиться за них.
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Папа римский Франциск, находящийся в римской клинике Джемелли с двусторонней пневмонией, обратился к католическим верующим с письменным посланием, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Ватикана.
В своем обращении понтифик напомнил о Великом посте и подчеркнул, что во второе воскресенье Четыредесятницы произошло Преображение Господне. Он назвал период болезни временем испытаний, но отметил, что даже физическая слабость не может помешать любви, молитве и заботе о ближних.
"Наши тела слабы, но ничто не может помешать нам любить, молиться, отдавать себя, поддерживать друг друга и излучать надежду", — написал Франциск.
Он призвал католиков присоединиться к молитвам за мир, особенно в регионах, страдающих от войн и конфликтов. В своем послании он упомянул Украину, Палестину, Израиль, Ливан, Мьянму, Судан и Демократическую Республику Конго.
Понтифик также выразил благодарность за поддержку и подчеркнул, что в самые сложные моменты рядом всегда есть люди, которые несут свет Божьей любви.
Напомним, 14 февраля стало известно о госпитализации Папы римского. Несмотря на слухи, Ватикан регулярно сообщает о его состоянии, отмечая положительную динамику лечения.
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