Папа Франциск госпитализирован в Римскую клинику Агостино Джемелли для лечения бронхита и проведения диагностических тестов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vatican News.

Пресс-служба Святого Престола сообщила, что Папа Франциск госпитализирован после утренних аудиенций. Во время пребывания в медицинском учреждении Святейший Отец пройдёт несколько диагностических обследований и продолжит лечение от бронхита, которым он страдает в последние несколько дней.

Папа Римский страдает от бронхита уже несколько дней, о чем он упоминал во время нескольких публичных встреч. В связи с недомоганием он попросил своих сотрудников зачитывать подготовленные тексты на двух последних общих аудиенциях в среду и на других мероприятиях.