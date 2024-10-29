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Пантера напала на трёхлетнего ребёнка в цирке в России

Сегодня, 16:55
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 16:55
Сегодня, 16:55
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Фото: pxhere.com

Пантера ранила трёхлетнего мальчика в цирке в Ангарске. По факту нападения дикого животного на ребёнка возбуждено уголовное дело, передаёт BaigeNews.kz.

В цирк мальчика 28 октября привёл отец, чтобы сфотографироваться с животным.

"В ходе фотосъёмки животное набросилось на ребёнка. Мальчик с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение. По результатам процессуальной проверки следственным отделом по городу Ангарску СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, предназначенных для детей, не отвечающих требованиям безопасности). На месте проводят все необходимые следственные действия, устанавливают все обстоятельства произошедшего", - сообщили в Следственном комитете.

Мальчик госпитализирован с ранами головы. 

Как сообщили в Россельхознадзоре, управление организации по Иркутской области и Республике Бурятия в связи с происшествием в гастролирующем цирке шапито согласовывает внеплановую проверку с прокуратурой.

"В августе 2024 года надзорным ведомством владельцу цирка шапито "Дикий драйв" выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. Индивидуальный предприниматель не проинформировал Россельхознадзор о начале гастрольной деятельности на территории Иркутской области и Республики Бурятия. Тем самым нарушен пункт 12 Постановления Правительства РФ "Положения о лицензировании деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах", - уточнили в ведомстве.

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