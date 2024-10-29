Пантера напала на трёхлетнего ребёнка в цирке в России

"В августе 2024 года надзорным ведомством владельцу цирка шапито "Дикий драйв" выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. Индивидуальный предприниматель не проинформировал Россельхознадзор о начале гастрольной деятельности на территории Иркутской области и Республики Бурятия. Тем самым нарушен пункт 12 Постановления Правительства РФ "Положения о лицензировании деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах", - уточнили в ведомстве.