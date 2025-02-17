16 февраля в самом большом торговом центре Экибастуза рухнул навесной потолок. Погибших нет, но несколько человек получили ушибы. Как говорят сами экибастузцы, в момент обрушения началась паника. Пока одни снимали происходящее на телефоны, другие решили, что произошёл теракт, и искали родных, передает BaigeNews.kz.

Навесной потолок рухнул воскресным вечером, когда в торговом доме Maxi mall было особенно многолюдно. Люди находились не только в бутиках, но и на фудкорте, в кинотеатре и детской игровой зоне. Первый вызов в скорую поступил в 17:56. Примерно через 10 минут на место прибыли все экстренные службы.

Обрушение произошло на третьем этаже, конструкции подвесного потолка рухнули прямо на столики фудкорта, за которыми сидели люди. В ДЧС позже сообщили, что речь идёт об участке в 150 квадратных метров. При этом этажом выше расположена игровая зона.

"В 17:30 я вышла с работы, и мы с мужем решили прогуляться, как обычно, зашли в Maxi mall. В тот момент (когда рухнул потолок) мы спускались по эскалатору с третьего на первый этаж. Я услышала грохот, похожий взрыв. Сначала подумала, что это фейерверки или какая-то рекламная акция, потом посмотрела наверх и увидела, как на меня летит огромная гипсокартонная плита. Я была в ступоре, не знала, что делать. Муж закричал, что сейчас все обвалится, и надо уходить. Он меня просто вытолкнул вперёд, и мы оказались на первом этаже. Потом я повернулась и увидела, что с четвертого этажа вниз бегут люди: кто-то плачет, кричит, там были дети, кто-то без верхней одежды, некоторые - без обуви", - рассказывает Асоль Абельдинова.

В тот же момент Асоль с супругом заметили, упавшего с эскалатора ребёнка, и поспешили на помощь, пока тот не оказался среди паникующей толпы.

"За ним бежала толпа. Мы испугались, что ребёнка затопчут, муж быстро его поднял. У людей вокруг была паника, но взрослые женщины из числа посетителей начали координировать толпу. Они говорили: не бегите, не паникуйте, будет хуже, начнётся давка, пожалуйста, успокойтесь. В какой-то момент мне казалось, что крыша обвалится, везде были пыль, грязь, цемент, люди. Кто-то плакал, кто-то смеялся. Думаю, у всех было шоковое состояние. Мамочки с детками выбегали без обуви, без верхней одежды. Мы видели одну из таких мам, её трясло, у женщины началась паническая атака. Девочку мой муж вынес на руках, чтобы она не шла босиком по снегу, а мама пошла без обуви", - рассказывает Асоль Абельдинова.

По её словам, часть посетителей торгового центра приняла грохот за взрыв, люди испугались возможного теракта.

"Кто-то кричал, что это теракт, одна женщина буквально билась в истерике. Она кричала, что там наши дети, и там произошёл взрыв. Из-за этого другие мамочки начали сильнее паниковать", - вспоминает девушка.

Асоль рассказывает, что всё произошло очень быстро – за 10-15 минут. Однако сигнал тревоги включили не сразу и сначала эскалаторы продолжали работать. Сама девушка и её супруг не пострадали, немного придя в себя, начали звонили и писать родным, чтобы узнать, не было ли в игровой их племянников.

"Мы вышли на улицу, кто-то включал суры Корана, кто-то молился, потом приехала полиция. Они стали расчищать дорогу для спасателей. Тут мы услышали сигналы об эвакуации. Конечно, все перенервничали, но большинство людей старались друг другу помочь, полиция, и спасатели приехали быстро. Сотрудников и охрану самого ТРЦ я не видела, но мне сказали, что они находились наверху, где ситуация была хуже. Все-таки обрушение произошло на третьем этаже, где фудкорт", - уточнила девушка.

По официальной информации, торговый центр открылся в 2007 году. Его площадь составляет около 30 тысяч квадратных метров. В 2021 году там произвели реконструкцию с расширением торговых площадей. На сайте самого Maxi mall говорится, что в среднем его посещают до 15 тысяч человек ежедневно.

Когда началось обрушение и погас свет, экибастузец Рустам Жумабаев находился в кинотеатре вместе с детьми. На секунду мужчина подумал, что обрушился эскалатор. Поняв, что на самом деле происходит, сразу же побежал проверять, нет ли людей под завалами.

"Я в тот момент находился на четвёртом этаже, в зоне кинотеатра. Сидели с детьми, ждали сеанса. Сначала я подумал, что падает эскалатор, люди начали кричать, - рассказал Рустам Жумабаев. – Представьте, в один миг рушится подвесной потолок, и всё освещение гаснет. Я сказал своим детям, чтобы сидели и никуда не уходили. Сам побежал вниз, впереди меня были ещё парни. Смотрели, чтобы никого не было под завалами".

Вокруг были провода, поэтому Рустам и другие посетители старались быть аккуратными: опасались удара током. Осмотревшись, под завалом они увидели только брошенные в спешке вещи.

"Обрушилась именно та сторона, что была ближе к эскалатору. Та часть, которая была ближе к окну, почти не пострадала. Но потом сверху мы увидели, что потолок с третьего этажа долетел и первого", - рассказал экибастузец.

Убедившись, что под завалами никого нет, Рустам поднялся наверх к детям. Администрация кинотеатра уже выводила людей, для этого открыли все аварийные выходы.

"Была паника, люди на третьем этаже сразу начали разбегаться. С четвертого этажа детей выносили на руках, видимо, думали, что будет дальнейшее обрушение. А оповещение включилось не сразу, а только когда всех уже вывели из кинотеатра, и игровая зона была уже почти пустая. Само обрушение произошло около в 17:50. Примерно в это время я посмотрел на часы", - рассказал Рустам Жумабаев.

Мужчина также уверен, что пострадавших и получивших ушибы на самом деле больше, чем говорит официальная статистика.

Отметим, после того, как в здании рухнула часть навесного потолка, в соцсети попало огромное количество видеороликов от очевидцев. Многие горожане делились эмоциями в комментариях.

"Внезапно в игровой зоне начали кричать, что террористы, и началась настоящая паника. Раздавались звуки, похожие на выстрелы, люди не понимали, что происходит. Дети плакали, падали, искали родителей, прятались в туалетах и залезали наверх в игровую зону. Самое страшное – не было ни персонала "Фанки Таун", ни охраны, ни оповещения. Никто не помогал, никто не успокаивал детей, никакой организации. Люди в панике бросали вещи и выбегали через лестницы. Я была там с тремя детьми одного года, 4 и 5 лет, и если бы не мама, не знаю, как бы справилась. Спасибо парню, который помог мне спустить коляску на первый этаж", - рассказала в соцсетях одна из жительниц города.

Что же касается пострадавших, сначала в ДЧС сообщили, что таких нет. Позже в Управлении здравоохранения сообщили, что шесть человек, включая подростков, обратились к медикам за помощью. У них диагностировали ушибы, но в госпитализации никто не нуждался.

Тем не менее, полицией возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ либо оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причины обрушения ещё выясняют.

Также сразу после случившегося в ДЧС уточнили, что торговый дом будет закрыт до выяснения все обстоятельств произошедшего. Однако уже сегодня ТРЦ был открыт.

К слову, не так давно экибастузский торговый центр уже оказывался в центре внимания СМИ. В сентябре в здании произошёл пожар, на место возгорания выехали 6 единиц техники и 30 человек из числа личного состава. Выяснилось, что на третьем этаже в бутике загорелись и вещи в отделе женского белья. Жертв и пострадавших не было. Огонь тогда быстро ликвидировали.