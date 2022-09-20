Пандемия отступает: всего 64 новых случая КВИ выявили в Казахстане за сутки

Фото: BaigeNews.kz / Бауыржан Жуасбаев

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 19 сентября в Казахстане сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. Согласно опубликованным данным в стране за минувшие сутки выявили 64 новых случая заражения COVID-19, передаёт BaigeNews.kz.

Всего с начала пандемии в Казахстане подтверждены 1 392 618 случаев COVID-19, из них 19 сентября:

в Астане – 15,

в Алматы – 14,

в Шымкенте – 2,

в Акмолинской области – 2,

в Актюбинской области – 2,

в Алматинской области – 0,

в Жетысуской области - 0,

в Атырауской области – 4,

в ВКО – 2,

в Абайской области - 2,

в Жамбылской области – 0,

в ЗКО – 3,

в Карагандинской области – 6,

в Улытауской области - 3,

в Костанайской области – 5,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 2,

в Павлодарской области – 2,

в СКО – 0,

в Туркестанской области – 0.

Также за последние 24 часа от ковида вылечились 502 пациента. За всё время распространения инфекции выздоровели 1 366 147 человек.

Напомним, на прошлой неделе глава ВОЗ заявил, что конец пандемии COVID-19 уже виден. Смертность от коронавируса в минувшие семь дней была самой низкой с марта 2020 года.