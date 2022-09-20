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  • Пандемия отступает: всего 64 новых случая коронавируса выявили в Казахстане за сутки
BaigeNews.kz / Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 08:40
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Фото: BaigeNews.kz / Бауыржан Жуасбаев

Пандемия отступает: всего 64 новых случая коронавируса выявили в Казахстане за сутки

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 19 сентября в Казахстане сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. Согласно опубликованным данным, в стране за минувшие сутки выявили 64 новых случая заражения COVID-19, передаёт BaigeNews.kz.

Всего с начала пандемии в Казахстане подтверждены 1 392 618 случаев COVID-19, из них 19 сентября: 

  • в Астане – 15,
  • в Алматы – 14,
  • в Шымкенте – 2,
  • в Акмолинской области – 2,
  • в Актюбинской области – 2,
  • в Алматинской области – 0,
  • в Жетысуской области - 0,
  • в Атырауской области – 4,
  • в ВКО – 2,
  • в Абайской области - 2,
  • в Жамбылской области – 0,
  • в ЗКО – 3,
  • в Карагандинской области – 6,
  • в Улытауской области - 3,
  • в Костанайской области – 5,
  • в Кызылординской области – 0,
  • в Мангистауской области – 2,
  • в Павлодарской области – 2,
  • в СКО – 0,
  • в Туркестанской области – 0.

Также за последние 24 часа от ковида вылечились 502 пациента. За всё время распространения инфекции выздоровели 1 366 147 человек. 

Напомним, на прошлой неделе глава ВОЗ заявил, что конец пандемии COVID-19 уже виден. Смертность от коронавируса в минувшие семь дней была самой низкой с марта 2020 года. 

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#статистика #коронавирус #КВИ
Сегодня, 08:40
166
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