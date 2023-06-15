Памятник Юрию Померанцеву открыли в Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Перед зданием театра драмы имени Лермонтова в Алматы установили бронзовую скульптуру актёра Юрия Померанцева. В церемонии открытия памятника приняли участие аким Алматы Ерболат Досаев, представители творческой интеллигенции и горожане, передаёт BaigeNews.kz.

"Для меня особая честь присутствовать на открытии памятника замечательному алматинцу, выдающемуся артисту театра и кино, режиссёру, народному артисту, Қазақстанның еңбек ері - Юрию Борисовичу Померанцеву, которого мы все любим как "нашего милого доктора". Здесь, за моей спиной, находится его родной театр. Юрий Борисович является исключительным примером верности своей профессии, искусству и театру", - сказал аким Алматы Ерболат Досаев.

Автором скульптуры является Нурлан Далбай. Юрий Померанцев встречает алматинских театралов на гранитном постаменте. Общая высота фигуры составляет 255 сантиметров. Скульптура установлена по инициативе Фонда Нурлана Смагулова при поддержке акимата Алматы.

Великий казахстанский актер ушёл из жизни в возрасте 99 лет в марте прошлого года.

Юрий Померанцев – актёр театра и кино, режиссёр, участник Великой Отечественной войны. Он был награждён медалью "За отвагу" и многочисленными орденами. Померанцевым сыграно более 300 ролей.