Памятник погибшим шахтёрам открыли в Караганде
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В Караганде, на территории шахты имени Костенко, стоялось открытие памятника 46 шахтёрам, погибшим 28 октября 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области.
Почтить память и возложить цветы собрались родные и коллеги шахтёров, представители власти, руководство компании Qarmet.
"Трагическое событие на шахте Костенко оставило глубокий след в сердцах не только карагандинцев, но и всех казахстанцев. Эта потеря невосполнима. Хочу выразить искренние соболезнования родным и близким погибших. В те дни Глава государства прибыл в Караганду, чтобы поддержать семьи, потерявшие своих близких. Мы сделали всё возможное, чтобы каждая семья получила необходимую поддержку и помощь", – сказал аким области Ермаганбет Булекпаев.
Автор мемориала - карагандинский скульптор и художник Игорь Баграмов.
Памятный знак из чёрного гранита габбро олицетворяет собой уходящих в забой шахтёров. На почти трёхметровой конструкции высечены имена 46 погибших горняков.
По периметру высажено 46 молодых деревьев.
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