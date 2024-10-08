Памятник погибшим при тушении пожаров лесникам установили в области Абай

В области Абай открыли памятник пожарным и лесникам, отдавшим жизни в борьбе со стихией, передаёт BaigeNews.kz.

На церемонии открытия присутствовали аким области Абай Нурлан Уранхаев, председатель областного маслихата Куаныш Сулейменов родные погибших работников лесного хозяйства, представители государственных органов и местная общественность.

Автором памятника стал скульптор Нурбол Калиев. Восьмиметровый монумент, установленный на гранитном постаменте, увековечивает память лесников резервата "Семей Орманы", которые бесстрашно шагнули навстречу огненной стихии. Памятник, выполненный из бронзы, украшен рельефами, запечатлевшими фигуры погибших — символ вечного признания их мужества и самоотверженности.

Аким области Абай Нурлан Уранхаев на церемонии открытия отметил, что памятник будет служить напоминанием о том, насколько хрупка жизнь человека, и о том, что мы должны беречь друг друга.

Памятник расположен на республиканской трассе близ села Михайловка, возле Камышенского лесничества в Бородулихинском районе. О