Памятник первому министру обороны Казахстана открыли в ВКО

Фото: Пресс-служба МО РК

Cквер и монумент в память народном герое, первом министре обороны независимого Казахстана, генерале армии Сагадате Нурмагамбетове появились в Усть-Каменогорске, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, заместитель министра обороны генерал-лейтенант Руслан Шпекбаев, военнослужащие Усть-Каменогорского гарнизона, ветераны Вооруженных сил, представители общественности, а также внучка героя Лира Нурмагамбетова.

"Великая степь всегда славилась достойными сыновьями, которые во все времена надежно обеспечивают безопасность, проявляют стойкость духа, отвагу и настоящий патриотизм. На примере таких героев, как Сагадат Кожахметович Нурмагамбетов, должна расти наша молодежь. Поэтому для нас так ценна связь поколений", – отметил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Руслан Шпекбаев.

В годы Великой Отечественной войны Сагадат Нурмагамбетов участвовал в освобождении Краснодарского края, Украины, Молдавии, Западной Белоруссии и Польши.

За образцовое выполнение боевых заданий командования во время прорыва укрепленной обороны противника на территории Польши, проявленные при этом отвагу и героизм ему было присвоено звание Героя Советского Союза.