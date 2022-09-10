open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • Памятник первому министру обороны Казахстана открыли в ВКО
Пресс-служба МО РК Сегодня, 15:05
99
Фото: Пресс-служба МО РК

Памятник первому министру обороны Казахстана открыли в ВКО

Cквер и монумент в память народном герое, первом министре обороны независимого Казахстана, генерале армии Сагадате Нурмагамбетове появились в Усть-Каменогорске, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, заместитель министра обороны генерал-лейтенант Руслан Шпекбаев, военнослужащие Усть-Каменогорского гарнизона, ветераны Вооруженных сил, представители общественности, а также внучка героя Лира Нурмагамбетова.

"Великая степь всегда славилась достойными сыновьями, которые во все времена надежно обеспечивают безопасность, проявляют стойкость духа, отвагу и настоящий патриотизм. На примере таких героев, как Сагадат Кожахметович Нурмагамбетов, должна расти наша молодежь. Поэтому для нас так ценна связь поколений", – отметил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Руслан Шпекбаев. 

В годы Великой Отечественной войны Сагадат Нурмагамбетов участвовал в освобождении Краснодарского края, Украины, Молдавии, Западной Белоруссии и Польши. 

За образцовое выполнение боевых заданий командования во время прорыва укрепленной обороны противника на территории Польши, проявленные при этом отвагу и героизм ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 

"На заре независимости Сагадат Нурмагамбетов заложил фундамент обороноспособности молодого государства. В тот период, когда у страны не было армии как таковой, благодаря огромному авторитету и высоким профессиональным качествам, ему удалось сохранить командный состав, техническую базу, сформировать структуру Вооруженных сил, поднять патриотический дух военнослужащих", – подчеркнул заслуги героя аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#памятники #Усть-Каменогорск #культура
Сегодня, 15:05
99
Журналист

Рекомендуем

Наверх