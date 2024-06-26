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Памятник насмерть придавил 7-летнюю девочку в Атырау

Сегодня, 09:54
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Памятник насмерть придавил 7-летнюю девочку в Атырау Сегодня, 09:54
Сегодня, 09:54
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В Атырау семилетнего ребенка придавило памятником, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Управления полиции Атырау.

"26 июня около 00:40 на площади в Парке Победы на девочку 2017 года рождения упал памятник. В результате полученных телесных повреждений девочка скончалась в областной детской больнице", - говорится в сообщении.

В настоящее время по данному факту проводится расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия.

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