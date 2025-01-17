В центре Алматы появился памятник народному артисту и педагогу Ермеку Серкебаеву, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.



Монумент установлен рядом с Казахским государственным оркестром народных инструментов – в месте, где с 1973 года маэстро преподавал вокал, а с 1982 года был профессором.



Памятник высотой 2,4 метра изготовлен из бронзы, постамент – из гранита. Его авторами являются казахстанские скульпторы Айдос Буркитбаев, Тимур Ермухаметов, Акылбек Орманбеков и Куаныш Асылбай.



На церемонии открытия памятника присутствовали аким Алматы Ерболат Досаев, министр культуры Аида Балаева, а также родные певца — брат Мурат и сын Байгали.