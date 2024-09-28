Памятник Мухтару Ауэзову открыли в Астане
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В столице Казахстана состоялась торжественная церемония открытия памятника выдающемуся казахскому писателю, драматургу и ученому Мухтару Ауэзову, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Памятник открыли Государственный советник РК Ерлан Карин и родственник писателя Диар Конаев.
Ерлан Карин зачитал поздравительный адрес от имени Президента Касым-Жомарта Токаева.
"Мухтар Ауэзов – великий писатель, который занимает особое место в духовном бытии нашей нации. В своем творчестве он мастерски отразил мировосприятие и жизненный уклад нашего народа. Его непревзойденные произведения ярко демонстрируют богатство казахского языка и глубокие корни нашей самобытной цивилизации", – говорится в обращении Главы государства.
В мероприятии также приняли участие представители творческой интеллигенции, работники сферы культуры, члены общественного совета, депутаты городского маслихата и родственники Мухтара Ауэзова.
Памятник, авторами которого являются скульпторы Айдос Буркитбаев и Тимур Ермухаметов, установлен на площади перед Казахским национальным музыкально-драматическим театром имени Калибека Куанышбаева в Астане.
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