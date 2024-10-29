Памятник Кенесары хану на набережной в Астане признали аварийным
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане отремонтируют памятник Кенесары хану, установленный на набережной реки Есиль. Объект находится в аварийном состоянии и может обрушиться, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление культуры города.
"Для сохранения историко-культурного наследия в 2024-2025 годах запланировано проведение реконструкции памятника Кенесары хану. Согласно результатам научно-технического обследования объект признан аварийным. Фундамент накренился, что представляет угрозу обрушения", - сообщили в ведомстве.
Демонтаж начнётся в ноябре. Вернуть на место памятник планируют весной 2025 года.
Реконструкция включает демонтаж скульптуры, постамента, прилегающей территории, монтаж буронабивного свайного поля, реставрацию памятника, монтаж конструкции и отделку постамента облицовочным материалом.
Самое читаемое
- 15 лет опасного соседства: незаконную АЗС возле котельной снесли в Семее
- Гололед, туман, усиление ветра: прогноз погоды в Казахстане
- Сельчане просят акима СКО переселить их из-за шума элеваторов
- Предлагавшую за взятку смягчить приговор Бишимбаеву женщину осудили в Астане
- Убийство семьи бизнесмена в Петропавловске: суд вынес приговор