Памятник Кенесары хану демонтируют на набережной в Астане

Фото: Telegram-канал "Астана - Что? Где? Когда?"

В старом центре Астаны на полюбившейся горожанам набережной демонтируют памятник Кенесары хану, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Астана - Что? Где? Когда?".

Сообщается, что памятник демонтируют для реставрации и вернут на место весной 2025 года.

Сквозной проход по набережной закрыли, для спуска и подъёма установлены дополнительные лестницы.