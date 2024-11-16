  • 16 Ноября, 01:44
  • BAIGENEWS

Памятник Кенесары хану демонтируют на набережной в Астане

Сегодня, 00:15
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал "Астана - Что? Где? Когда?" Сегодня, 00:15
Сегодня, 00:15
140
Фото: Telegram-канал "Астана - Что? Где? Когда?"

В старом центре Астаны на полюбившейся горожанам набережной демонтируют памятник Кенесары хану, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Астана - Что? Где? Когда?".

Сообщается, что памятник демонтируют для реставрации и вернут на место весной 2025 года. 

Сквозной проход по набережной закрыли, для спуска и подъёма установлены дополнительные лестницы. 

Самое читаемое

Наверх