Памятник Кенесары хану демонтируют на набережной в Астане
Сегодня, 00:15
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Сегодня, 00:15Сегодня, 00:15
140Фото: Telegram-канал "Астана - Что? Где? Когда?"
В старом центре Астаны на полюбившейся горожанам набережной демонтируют памятник Кенесары хану, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Астана - Что? Где? Когда?".
Сообщается, что памятник демонтируют для реставрации и вернут на место весной 2025 года.
Сквозной проход по набережной закрыли, для спуска и подъёма установлены дополнительные лестницы.
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