Перед зданием Бейнеуского районного суда состоялось торжественное открытие памятника-бюста знаменитым казахским биям — Толе би, Казыбек би и Айтеке би, передает BaigeNews.kz.

На церемонии открытия присутствовали аким района Рахымжан Шалбаев, председатель районного суда Еркебулан Аппасов, руководители всех исполнительных и правоохранительных органов района, секретарь районного маслихата, руководитель аппарата, судьи и сотрудники суда.

Аким района Рахымжан Шалбаев, открывая памятник, отметил важную роль казахских биев в истории и их вклад в формирование степного права. По его словам, данный памятник является символом уважения к справедливости и верховенству закона.

Председатель районного суда Еркебулан Кайратулы в своей речи подчеркнул вклад биев в развитие казахской правовой системы. Толе би, Казыбек би и Айтеке би прославились не только своим ораторским мастерством, но и мудростью в управлении государством. Их инициативы заложили основу национальной правовой системы. В частности, Толе би призывал к единству и согласию, Казыбек би защищал народ от внешних угроз своим красноречием, а Айтеке би был примером справедливости и принимал смелые решения, укрепляя законы степи.

Торжественное мероприятие завершилось концертом районных художественных коллективов. Они исполнили песни и кюи, воспевающие дух казахского народа и прославляющие национальные традиции.

Открытие памятника стало ярким проявлением уважения к историческому наследию казахского народа и важным примером для будущих поколений.