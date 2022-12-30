Памятник и парк имени Ахмета Байтурсынова открыли в Анкаре

Памятник и парк Учителя нации открыли в Анкаре в честь Дня Независимости Казахстана и 150-летия просветителя, тюрколога Ахмета Байтурсынулы, передаёт BaigeNews.kz.

В мероприятии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Турции Еркебулан Сапиев, аким муниципалитета Етимесгут Енвер Демирель, заместитель акима Астаны Есет Байкен, представитель министра иностранных дел РК Хасан Баджаджи, представители посольств тюркоязычных государств в Анкаре, ТЮРКСОЙ, казахской диаспоры.

Еркебулан Сапиев поблагодарил председателя и сотрудников Етимесгутского муниципалитета, председателя правления холдинга YDA Хусейна Арслана, акимат Астаны, внесших вклад в открытие памятника и парка имени Ахмета Байтурсынулы.

Сапиев также отметил, что Ахмет Байтурсынулы является общей фигурой не только для казахского народа, но и для всех тюркских народов, он боролся не только за будущее Казахстана, но и за свободу и независимость тюркского мира.

Открытие парка и памятника в столице Турции - показатель устойчивого развития культурно-гуманитарных отношений братских казахских и турецких народов.