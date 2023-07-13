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zakon.kz Сегодня, 12:23
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Сегодня, 12:23
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Фото: zakon.kz

Памятник Александру Невскому установили в Алматы

Торжественное открытие прошло по улице Жансугурова перед одноименным храмом в Турксибском районе города.

В Алматы прошла торжественная церемония открытия памятника Александру Невскому, передаёт Baigenews.kz

В церемонии открытия принимают участие представители духовенства Московского патриархата, а также аким города Ерболат Досаев и помощник президента РФ Владимир Мединский. 

Автор памятника российский скульптор Салават Щербаков.

Открытие памятника приурочили к 20-летию Православной Церкви Казахстана.

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Сегодня, 12:23
254
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