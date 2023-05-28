Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Памятник Абаю в Париже стал местом встреч этнических казахов
Хабар-24 Сегодня, 22:16
298
Сегодня, 22:16
298
Фото: Хабар-24

Памятник Абаю в Париже стал местом встреч этнических казахов

Представители диаспоры собрались у памятника Абая, чтобы послушать кобыз и вместе спеть песни великого соотечественника, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". 

Бюст мыслителя был установлен в Сквере поэтов в западной части французской столицы чуть больше года назад. 

Место пока не стало общеизвестным, поэтому решено было организовать памятный день. Инициатором выступило сообщество деловых казахстанских женщин во Франции. 

Эти чтения стали продолжением недавней презентации созданного молодыми французскими художниками анимированного клипа на песню казахского акына. Как обещают представители диаспоры, встречи возле парижского Абая станут регулярными. 

"Мы очень рады сегодняшнему событию. Впервые здесь вместе собрались семьи, живущие во Франции, с детьми пришли. Песни пели, кобыз слушали. И всех, кто живет во Франции, приглашаем в это особое для нас место", — рассказала президент Сообщества деловых казахстанских женщин во Франции Мадина Зупиани.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:16
298
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх