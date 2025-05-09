Память Рахимжана Кошкарбаева почтили минутой молчания в Астане
Герой, ставший символом мужества и патриотизма, первым водрузил Знамя Победы на Рейхстаг в мае 1945 года.
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В День Победы руководитель Администрации Президента Айбек Дадебай возложил цветы к памятнику Халық Қаһарманы Рахимжану Кошкарбаеву в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Герой, ставший символом мужества и патриотизма, первым водрузил Знамя Победы на Рейхстаг в мае 1945 года. В ходе церемонии Айбек Дадебай также почтил память казахстанских солдат, павших в боях Второй мировой войны, отдав дань уважения их бессмертному подвигу.
Мероприятие стало частью республиканских акций, посвящённых 80-летию Великой Победы и направленных на сохранение исторической памяти и воспитание патриотизма у подрастающего поколения.
Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с юбилеем Победы. Церемонии возложения цветов к момнументам Героев проходят по всей стране. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов почтил память легендарного казахстанского лётчика, дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова, а Государственный советник Ерлан Карин принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза Алие Молдагуловой.
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