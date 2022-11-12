Память полицейского, закрывшего телом гранату, увековечили в Петропавловске

Фото: Polisia.kz

Петропавловские полицейские увековечили память коллеги-героя Газиза Байтасова, торжественно открыв мемориальную доску в его честь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Газиз погиб при задержании террориста в Таразе в 2011 году. 11 лет назад, в пятницу 11 ноября сотрудник патрульной полиции Байтасов нёс службу в привычном режиме, не зная, что это последний полный день его жизни.

В субботу 12 ноября вооруженный террорист совершил ряд особо тяжких преступлений в Таразе, убил семь человек, в том числе пятерых сотрудников правоохранительных органов. Газиз Байтасов при задержании преступника закрыл своим телом гранату, чтобы защитить окружающих людей.

Посмертно ему присвоено звание Халық Қаһарманы. Сегодня на здании управлении полиции Петропавловска — самого крупного подразделения полиции в регионе — открыта мемориальная доска с его именем.

На открытии присутствовали руководство полиции города и области, личный состав, ветераны ведомства, руководители госорганов области и города, представители общественности. Аким города Руслан Анбаев пожелал сотрудникам полиции всегда возвращаться домой живыми и здоровыми.

Прокурор области Багбан Таймбетов рассказал о том, как был свидетелем трагических событий 12 ноября.

"Подвиг Газиза Байтасова навсегда останется в сердцах казахстанских полицейских как пример мужества и самоотверженного служения Родине", сказал начальник ДП СКО Айдын Кабдулдинов.

Гости, аксакалы и полицейские почили память героя минутой молчания и возложили гвоздики под мемориальной доской. Ветераны поблагодарили руководство полиции за ее открытие, отметив, что без прошлого нет будущего.