Книгу об Айдосе Шаймердене пишет его жена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz

Нурсулу Шаймерден потеряла мужа 4 января 2024 года. Тогда автобус с тремя спасателями и водителем ушёл под землю Майканского рудника. В салоне находился и 36-летний Айдос, у него остались пятеро детей.

"Я сейчас в процессе написания, начала три-четыре дня назад. Сейчас собираю фотографии, информацию о муже. Пока не знаю, когда закончу", – рассказала Нурсулу.

Напомним, два тела погибших на руднике нашли на следующий день после трагедии, ещё два – спустя семь месяцев. Позже в суде признали стопроцентную вину работодателя.