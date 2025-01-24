Память о погибшем в Майкаине спасателе сохранят на бумаге
Трагедия случилась 4 января 2024 года.
Сегодня, 07:37
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Сегодня, 07:37Сегодня, 07:37
93Фото: @nursulu_shaimerden
Книгу об Айдосе Шаймердене пишет его жена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz
Нурсулу Шаймерден потеряла мужа 4 января 2024 года. Тогда автобус с тремя спасателями и водителем ушёл под землю Майканского рудника. В салоне находился и 36-летний Айдос, у него остались пятеро детей.
"Я сейчас в процессе написания, начала три-четыре дня назад. Сейчас собираю фотографии, информацию о муже. Пока не знаю, когда закончу", – рассказала Нурсулу.
Напомним, два тела погибших на руднике нашли на следующий день после трагедии, ещё два – спустя семь месяцев. Позже в суде признали стопроцентную вину работодателя.