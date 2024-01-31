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Паломников обманули на 12 млн тенге в Казахстане

Сегодня, 15:37
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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 15:37
Сегодня, 15:37
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Алматинца, обманувшего казахстанских паломников на 12 миллионов тенге, отправили в колонию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

27-летний мужчина, не имея законного права возить людей в хадж, собрал 13 желающих совершить паломничество. Цена одной путевки составляла 423 тысячи тенге. Группе он говорил, что планирует вывезти разом 30 человек.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и приговорил к четырём годам лишения свободы.

Осуждённый отбывает наказание в учреждении средней безопасности в Семее. Трудоустроен в ИП в качестве резчика по дереву. С зарплаты он перечисляет деньги обманутым гражданам и матери, которая вырастила его одна.

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