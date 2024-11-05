Пакистан закрывает начальные школы из-за рекордного загрязнения воздуха

Во втором по величине городе Пакистана — Лахор — закрыли школы и призвали граждан оставаться дома из-за сильного загрязнения воздуха, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AP. Индекс качества воздуха в городе достиг рекордного значения — 1 100. Правительство заявило, что все жители Лахора должны носить маски.

По данным мониторинговой компании IQAir, качество воздуха в городе в настоящее время сохраняется на отметке "опасно". Концентрация PM2.5 — загрязнителя, вредящего кровеносной и дыхательной системам — в Лахоре в 60 раз выше рекомендуемого среднегодового значения Всемирной организации здравоохранения.

Для сокращения загрязнения окружающей среды транспортными средствами половину офисных работников перевели на удаленную работу. Власти объяснили ухудшение качества воздуха ветрами, переносящими загрязнения из соседней Индии.

Правительство закрыло начальные школы на неделю и призвало родителей следить, чтобы дети носили защитные маски. Гражданам рекомендовали оставаться дома с закрытыми окнами и дверями, а также избегать ненужных поездок.

Кроме того, правительство запретило строительные работы в определенных районах и оштрафовало владельцев транспортных средств, выделяющих дым. Школы останутся закрытыми в течение недели из-за загрязнения, согласно правительственному уведомлению.