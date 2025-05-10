Пакистан начал масштабную военную операцию против Индии
Конфликт стремительно обостряется.
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10 мая утром правительство Пакистана официально объявило о начале крупной военной операции против Индии. Кампания получила название "Баньян ун Марсус" ("Прочная стена") и стала ответом на ракетные удары, в которых Исламабад обвинил Нью-Дели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Би-Би-Си.
Операция началась спустя час после того, как представители пакистанской армии заявили об атаке на три авиабазы, в том числе Нур Хан под Исламабадом. По данным военных, большинство индийских ракет удалось перехватить, серьёзных повреждений инфраструктуре не нанесено. Однако Пакистан пригрозил "решительным ответом" в рамках самообороны.
По информации телеканала Geo TV со ссылкой на источники в силовых структурах, в ходе операции уже были нанесены удары по 25 стратегическим объектам на территории Индии. Среди них — базы в Удхампуре и Патханкоте, склад ракет BrahMos и система ПВО С-400 в Адампуре. Официального подтверждения этой информации с индийской стороны пока нет.
На фоне эскалации премьер-министр Пакистана созвал экстренное заседание Национального командования — органа, курирующего решения по ядерной безопасности страны.
США выразили обеспокоенность происходящим. Госсекретарь США Марко Рубио провёл переговоры с главнокомандующим пакистанской армией и призвал обе стороны к сдержанности и дипломатии. США также выразили готовность содействовать мирным переговорам.
Власти Индии обвинили Пакистан в "неспровоцированной атаке" и пообещали ответные меры. Минобороны Индии сообщило о перехвате пакистанских беспилотников над Амритсаром и других районах приграничного Пенджаба.
Напряжённость между двумя странами усилилась после ракетной атаки Индии 7 мая, в ходе которой, по данным Нью-Дели, были поражены объекты, связанные с террористической деятельностью. Исламабад отверг обвинения и заявил, что удары были нанесены по военной инфраструктуре.
Это столкновение уже называют самым серьёзным обострением между ядерными державами за последние годы.
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