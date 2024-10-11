Пакет с рогами сайги изъяли у мужчины в Атырау
Сегодня, 22:01
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Сегодня, 22:01Сегодня, 22:01
47Фото: polisia.kz
Пакет с рогами сайги изъяли полицейские у мужчины в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В рамках ОПМ “Браконьер” сотрудники УБОП департамента полиции Атырауской области задержали подозреваемого, у которого изъята крупная партия рогов сайгака. Полицейские остановили автомобиль Toyota Highlander, за рулем которого находился 24-летний водитель, недалеко от развлекательного центра города.
Во время осмотра транспортного средства в салоне был найден пакет, содержащий 71 рог сайги. По данному факту возбуждено досудебное расследование. Проводится проверка на предмет причастности задержанного к незаконной охоте и торговле рогами сайгаков. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
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