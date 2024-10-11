Пакет с рогами сайги изъяли у мужчины в Атырау

Пакет с рогами сайги изъяли полицейские у мужчины в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В рамках ОПМ “Браконьер” сотрудники УБОП департамента полиции Атырауской области задержали подозреваемого, у которого изъята крупная партия рогов сайгака. Полицейские остановили автомобиль Toyota Highlander, за рулем которого находился 24-летний водитель, недалеко от развлекательного центра города.

Во время осмотра транспортного средства в салоне был найден пакет, содержащий 71 рог сайги. По данному факту возбуждено досудебное расследование. Проводится проверка на предмет причастности задержанного к незаконной охоте и торговле рогами сайгаков. Иная информация в интересах следствия не разглашается.