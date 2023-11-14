"Пахари и политически зависимые": как оценивают работу омбудсменов казахстанцы

Прошел ровно год с момента, когда Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, призванных усилить защиту прав человека. В ноябре 2023 года Национальный центр по правам человека представил интересную статистику: казахстанцы в два раза больше жаловались омбудсмену в текущем году в сравнении с годом ранее – и это якобы свидетельствует "об актуальности работы института омбудсмена". Возможно, цифры говорят об обратном – права людей стали чаще нарушаться? Корреспондент BaigeNews.kz разбиралась в теме.

Уполномоченный по правам человека

В Казахстане существуют два, так называемых национальных учреждения по правам человека – это Комиссия по правам человека, которая была создана еще в конце 90-х, и второе – Уполномоченный по правам человека, который появился в начале 2000 годов.

Казахстанский правозащитник, общественный деятель Евгений Жовтис отмечает, что Комиссия по правам человека не соответствует в этом смысле, так называемым, политическим принципам, которые устанавливают определенные критерии по признанию национальных учреждений по правам человека соответствующим международным стандартам.

"Эта комиссия по правам человека существует не как национальное, в этом смысле учреждение по правам человека, а как такой консультативно-совещательный орган. А второе – институт омбудсмена, который появился в начале 2000 годов, сначала это был господин Байкадамов, потом господин Шакиров, потом госпожа Азимова, сейчас господин Ластаев. Я лично и моя организация мы постоянно взаимодействуем и с тем, и с другим институтом в тех или иных формах и являемся членами экспертных советов при уполномоченном по правам человека и при Комиссии по правам человека. Наши сотрудники входили в Координационный совет национального превентивного механизма по предупреждению пыток. Так что взаимодействие достаточно тесное", - сказал он.

Другой вопрос - результаты этого взаимодействия в сфере того, чем занимается его организация.

"Здесь трудно говорить о каких-то прорывах и серьезных подвижках. Может быть, где действительно это взаимодействие более-менее продвигается, это после создания национального превентивного механизма по предупреждению пыток и возможности общественникам посещать места содержания под стражей, места лишения свободы и последнее годы – ряд социальных учреждений – психиатрические учреждения, дома ребенка и так далее. Тут взаимодействие более-менее эффективное. Эта система работает, несмотря на критику. Соответственно, борьба с пытками ведется эффективно, хотя проблема продолжает оставаться", - говорит Евгений Жовтис.

Он отмечает, что знак вопроса "висит" над другими политическими правами и гражданской свободе.

"Особенно касается проблем политических заключенных, хотя наши власти не признают, что у нас они есть, проблем, связанных со свободой мирных собраний, проблем, связанных со свободой выражения мнения, со свободой объединения. Здесь говорить о каких-то прорывах очень трудно. Главная причина, с моей точки зрения, это связано с тем, что мы продолжаем не быть демократическим государством, мы авторитарное государство. Казахстан, как государство политически устроено как авторитарное. И авторитарное государство не рассматривает институт омбудсмана, как к нему не относись, и не закрепляй его в Конституции или отдельным законом, он пока не является независимым. Он все-таки является политически зависимым. Пусть это в законодательстве не прописано, но он политически зависимый. И он продолжает рассматриваться больше, как государственная структура, которая занимается вопросом прав человека", - сказал правозащитник.

Достаточно классическим подтверждением того факта является то, где находится офис нашего омбудсмена. Он находится в Доме министерств в Астане.

"То есть там, где расположена исполнительная власть. В ряде случаев наши омбудсмены участвуя где-нибудь на докладах, выполняя свои международные обязательства в рамках разных международных договоров по правам человека, или приезжая на ежегодные совещания по человеческому измерению в Варшаву, они ходят или сидят рядом с официальной делегацией. Они себя рассматривают как пусть не чиновников, но близких к тому. Это все определяет политическую зависимость и политические ограничения, с моей точки зрения для деятельности омбудсмена, который в действительности должен быть общественным институтом", - говорит Евгений Жовтис.

По его мнению, он должен существовать независимо и быть главным посредником, защитником между обществом и властью. В Грузии омбудсмен называется "народный защитник".

"Поэтому сказать, что у нас что-то прорывное в части взаимодействия – трудно. Мы сотрудничаем, что-то рекомендуем, какие-то предложения выдвигаем", - добавил он.

Консультант по международному праву в области прав человека Татьяна Чернобиль выразила следующее мнение

"Я знакома, в основном, с деятельностью Уполномоченного по правам человека. Сам по себе институт омбудсмена, иначе называемый Национальное правозащитное учреждение - атрибут здорового демократического общества. Считается, что НПЗУ — это выразитель чаяний народа, переводчик с "народного" на государственный, институт, помогающий человеку в реализации его прав, а государству - в создании условий для такой реализации. И работу омбудсмена следует оценивать, исходя из того, насколько ему это удается", - сказала она.

В Казахстане до прошлого года Уполномоченный по правам человека действовал на основании президентского указа, не закона. В прошлом году был принят закон об уполномоченном по правам человека, был расширен и законодательно закреплен круг его полномочий, омбудсмен больше не назначается президентом, а утверждается сенатом, хотя, опять же, по представлению Президента.

Татьяна Чернобиль сказала, что по закону на должность УПЧ может претендовать тот, кто имеет не менее чем 5-летний опыт работы по правам человека.

"Нынешний, предложенный президентом и утвержденный сенатом, омбудсмен такой опыт имел по касательной, представляя государство в сотрудничестве с ООН. Представители омбудсмена на местах такого опыта могут не иметь (и не имеют), потому что к ним закон такого требования даже не предъявляет. Прежняя Уполномоченная по правам человека была, пожалуй, более видима в публичном пространстве, активно проявила себя в регистрации жалоб на пытки в ходе событий января 2022 года. Не хватило, к сожалению, такой ее активности или, по крайней мере, видимости, в дальнейшем мониторинге досудебных расследований и самих судов по пыткам января 2022 года, возмещении вреда жертвам", - отметила она.

Она выразила пожелание действующему Уполномоченному по правам человека "повысить свою видимость в общественном пространстве, а значит свою доступность, чаще давая правозащитную оценку тем или иным событиям или случаям, происходящим в стране".

"Недавно я была приглашена войти в состав Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека. Надеюсь, в этой своей роли содействовать этому институту в выполнении его функций", - сказала правозащитница.

На вопрос журналиста Baigenews.kz: "есть эффект от того, что круг полномочий у УПЧ теперь расширен? Вы ощущаете разницу от того, как было до и как сейчас?", она ответила: "еще прошло недостаточно времени, чтобы об этом судить".

Детский омбудсмен

В Казахстане количество преступлений против несовершеннолетних остается на стабильном уровне, а вот подростковая преступность, напротив, растет. Один из громких случаев – это групповое избиение 13-летнего школьника в Павлодаре. Новости в СМИ об ужасающих насильственных действиях и нарушении прав в отношении детей продолжают пугать общественность. Власти применяются меры по ужесточению наказания, профилактике и прочее, однако число подобных случаев не сокращается.

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева находится на этой должности 4 месяца, до этого была депутатом мажилиса – членом комитета по социально-культурному развитию, работала директором детского дома в Астане, возглавляла Республиканский общественный совет по вопросам семьи и социальной защиты населения партии AMANAT, в целом, с ситуацией знакома.

В первые полтора месяца своей работы в качестве омбудсмена, она съездила в четыре региона. Об этом Динара Закиева сообщила на своей странице в соцсети. К слову, она является активным пользователем Facebook и часто публикует информацию о проделанной работе.

В одном из постов она анонсировала: "осенью планируем провести большое обсуждение с НПО, УПР регионов, и уже на более длительный период выехать в все регионы, поработать во всех районных центрах и аулах". Удалось ли ей это сделать, пока неизвестно.

Ужесточить наказание

Недавно в одном из интервью телеканалу она рассказала об итогах своей работы за четыре месяца.

"По поручению президента мы работаем совместно с государственными органами по нескольким направлением: профилактика и недопущение насилия в отношении несовершеннолетних детей, буллинга, профилактика суицида. С депутатами, с МВД, прокуратурой нами был разработан законопроект о безопасности детей, который включает в себя более 55 поправок, который включает в себя ужесточение наказания по всем формам насилия в отношении детей, жестокого обращения, буллинга. Также он включает в себя нормы, касающиеся социальной поддержки семей и детей", - сказала она.

Второе направление, по которому она работает, связано с созданием инструментов помощи женщинам и детям. Недавно был открыт единый контакт центр - телефон доверия 111 Аманат, который работает по всей стране и принимает обращения.

"Так как это действующий кейс, он заработал по поручению президента. Раньше было много разных телефонов. Туда могут обращаться все граждане страны по вопросам, которые касаются женщин, детей защиты прав детей, социальные вопросы, по вопросам семейно-бытового насилия, нарушения прав детей. Задача у контакт-центра, прежде всего, организовать помощь по принципу "здесь и сейчас" без оформления документов, бумаг, бюрократической волокиты в онлайн режиме. Контакт-центр связывается с государственным органом или с акиматом, с регионом, с департаментом полиции, с больницей, в зависимости от обращения и решает вопрос", - сказала Динара Закиева.

По ее словам, в настоящее время законопроект разработан и направлен на получение заключения правительства и после этого он будет размещен на сайте парламента и будет рассматриваться в рабочих группах мажилиса парламента.

"Мы ставим цель - обеспечить неотвратимость наказания, поскольку этот принцип позволяет предотвратить более тяжелые преступления и соответственно, наступление последствий. Второй блок – это социальные меры поддержки. По Уголовному Кодексу если идти, мы предлагаем исключить примирение по всем преступлениям, которые совершены в отношении детей. 30% преступлений закрываются из-за примирения сторон. Мы видим, что это приводит более тяжелым преступлениям. Мы предлагаем исключить такой вид наказания, как ограничение свободы. По сути, человек, которые совершил противоправное деяние, находится дома. Это не является для него наказанием. Например, случай в Жибек жолы, насильник-убийца девочки он до этого был приговорен к ограничению свободы за преступление, которое совершил ранее. Мы видим, что это наказание неэффективно", - сказала омбудсмен.

Также предлагается на время следственных действий предусмотреть содержание человека под стражей по определенным статьям Уголовного Кодекса – это истязание, преступления против половой неприкосновенности – преступления средней тяжести и тяжкие преступления.

"Мы предлагаем ввести в Уголовный Кодекс статью приставание в отношении несовершеннолетнего. На сегодня у нас имеется 5 статей касающихся преступлений против половой неприкосновенности, но они не охватывают своим составом те деяния, которые касаются приставания без насильственных действий. К сожалению, в последнее время таких случаев становится много и человек, оставаясь без наказанным, может совершить страшные преступления с серьезными последствиями. Мы предлагаем важные изменения, касающиеся 140 статьи Уголовного Кодекса за счет ее пересмотра", - сказала она.

Так, по словам Закиевой, в настоящее время эта статья предусматривает ответственность за жестокое обращение только родителей и лиц, на которых возложена ответственность за воспитание детей и педагогов, но упускаются лица, которые не состоят в семейно-бытовых отношениях, то есть чужие люди. Она привела в пример случай, произошедший в Алматинской области, когда мужчина пнул маленькую девочку и его привлекли по статье "хулиганство".

"В той же статье "хулиганство" нет соответствующего признака в отношении ребенка. Поэтому мы сейчас рассматриваем, чтобы в этой статье предусматривались все субъекты, и ужесточить это наказание", - уточнила она.

Детский спорт

Сегодня остро стоит вопрос развития детского спорта в сельской местности. В 2247 селах нет спортивной инфраструктуры.

"По поручению Президента мы работаем над тем, чтобы в каждом селе появился быстровозводимый спортивный комплекс для детей, в этом направлении мы работаем именно с бизнесом. Встречалась с Самрук Казына, они поддержали открытие детских спортивных площадок в 6 селах до конца этого года, также встречались с крупными фондами, с бизнесом. Один фонд на себя берет Алматинскую область, другой представитель бизнеса берет на себя 5 сел, 10 сел. Таким образом мы хотим набрать нужное количество партнеров, чтобы в каждой области, в селе как минимум в 1000 селах открылись спортивные площадки для детей", - сказала Динара Закиева.

Интернаты

В Казахстане функционируют 577 интернатов, где проживают более 147 тысяч детей. Интернаты рассчитаны на 10 месячное пребывание. По ее словам, в половине из них условия печальные.

"Мы проработали с акиматами трехлетние планы, где предусмотрены улучшение условий – ремонтные работы, улучшение материально-технической базы. В 7 регионах очень нужен капитальный ремонт, очень плохие условия, мы рады что акиматы подписали эти планы. В третьих, в этих планах предусмотрены ремонтные работы в детских государственных лагерях – 82 объекта, среди них 20 капитальных ремонтов", - сказала омбудсмен.

Контроль

Динара Закиева говорит, что она каждый день получает сводки по преступлениям, которые происходят за прошедшие сутки и информацию о том, что происходит в школах, в детских садах.

"В законопроекте мы предлагаем ввести лицензирование организаций, которые предоставляют услуги детям. Даже услуги питания оказывают ИП, которые получаю разрешение от СЭС и работают, по закону как субъект предпринимательства их невозможно проверить, так как действует мораторий. Поэтому мы предлагаем, что нужно исключить мораторий на проверки. Представители бизнеса должны быть за эти проверки, потому как интересы детей должны стоять превыше всего", - сказала она.

Также она поделилась интересными цифрами об итогах совей работы за 4 месяца: совместно с государственными органами подготовлен законопроект по вопросам обеспечения безопасности детей (55 позиций в отношении 4 кодексов и 10 законов), открыт телефон доверия – единый контакт центр 111, оказывающий услуги по вопросам семьи, женщин и защите прав детей. Служба принимает в среднем 400-500 заявок в день.

Председатель Попечительского совета Корпоративного фонда "Болашақ" Динара Гаплан оценила работу нового омбудсмена.

"По роду деятельности мы не раз пересекались с Динарой Закиевой. Мы знакомы по работе в партии "AMANAT", по работе в Корпоративном Фонде "Қамкорлық қоры". Считаю очень важным, что к своей работе Динара подходит системно, она по-настоящему привержена тому, чем занимается. Меня восхищает ее энергия, внутренняя сила, Динара настоящий "пахарь". Дети, подрастающее поколение, их безопасность и защита их прав – одна из важных миссий государства, потому что как бы банально это не звучало, но дети – это наше будущее. На мой взгляд, за несколько месяцев работы омбудсменом Динара активно проявила себя, внося предложения по совершенствованию НПА, усилив работу по защите прав детей, выступая с комментариями по резонансным случаям", - сказала она.

Если одни поддерживают инициативы омбудсмена, другие – критикуют.

"Чем помогут плакаты в школах? Лучше в школах сделайте разные туалеты для младших и старших классов, поставьте видеокамеры везде и в каждом классе, чтобы ни одной слепой зоны не было ни в школах, ни в садиках", - пишет пользователь Инстаграм.

Динара Закиева была немногословной: "Это важно. Все важно"

"Никакого отчета мы не дождемся, как обычно одни обещания", - написали в комментариях к посту.

За относительно недавний срок в Казахстане произошло несколько трагических случаев, в которых пострадали дети. Гибель детей в Аягозе, пожар в Алматы из-за утечки газа и гибель семьи с детьми.

"В Актау ежедневно поступают данные об отравлениях детей, самоубийствах, насилии. Больно все это проходить через себя. Не буду все писать, но постараемся помочь в каждой ситуации, сделать из нее выводы и сразу выработать системные решения", - написала Динара Закиева.

Как должен функционировать институт омбудсмена в Казахстане

Учитывая то, что ннститут омбудсмена – это институт демократических государств, он вписывается в некую систему, он дополняющий, сам по себе ничего заменить не может, и не может стать "министерством прав человека" или "министерством правды, справедливости".

"В демократическом государстве существует разделение властей: есть исполнительная власть, представительная власть – парламент, который избран на свободных и справедливых выборах, есть судебная власть. Парламент принимает законы и следит за исполнительной властью, суд рассуживает споры, которые возникают у граждан с государством в том числе и так далее. К этому добавляется сильное гражданское общество, независимые средства массовой информации, независимые профсоюзы, независимые политические партии – весь этот набор, который позволяет обществу контролировать власть помимо еще парламента. И омбудсмен играет здесь важную роль, как национальное учреждение по правам человека, который не может заменять собой ни суд, ни прокуратуру, ни правоохранительные органы, он не может существовать в системе, если можно ее так назвать – бесплатная юридическая консультация – гражданин, который ничего не добился в суде, пришел к уполномоченному, уполномоченный решил его проблему", - сказал правозащитник Евгений Жовтис.

По его словам, омбудсмен - это публичная фигура с аппаратом, который должен реагировать на проблемы, в основном, на системные или острые. При этом, у него нет решений и его рекомендации не должны быть обязательного характера.

"Но его моральный вес в политической системе, его заявления, его пресс-конференции, публичность – она дает возможность влиять на политику в государстве и, в том числе на какие-то назначения, даже опосредовано. Когда он кого-то критикует за нарушение прав человека, во многих странах это может привести к отставке или увольнению чиновника. Это такой "контроллер прав человек", общественный институт, находящийся между обществом и государством. Чтобы привлекать внимание общества, и прежде всего, власти. Власти себе дороже – не реагировать на то, что говорит омбудсмен. Но это работает там, где власть избрана или назначена, реагирует на общественное мнение, в том числе на омбудсмена, который в данном случае играет важную роль будучи конституционно закрепленным институтом. Поэтому в авторитарном государстве посложнее, но тоже такой же подход, что омбудсмен должен стараться кооперироваться – коммуницировать с обществом и с властью", - сказал он.

Омбудсмен должен всегда быть в курсе происходящих событий в стране и постоянно взаимодействовать с правозащитными организациями, с гражданскими активистами и концентрировано по вопросам прав человека, обращаться за рекомендациями, замечаниями, советами к обществу через средства массовой информации. В этом случае он будет играть такую важную роль.