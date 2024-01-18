Гибель лебедей в Мангистау: количество погибших туш будет увеличиваться

Число погибших в Мангистау по данным на 18 января, составляет 1018 мёртвых птиц. 41 из них — на берегу моря в Каракиянском районе. Остальные — на озере Караколь. Глава региона Нурлан Ногаев встретился по этому поводу с экоактивистами и приглашенными из Алматы орнитологами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Мангистауской области.

По мнению кандидата биологических наук, орнитолога и независимого эксперта, а также члена Союза охраны птиц Казахстана и Мензбировского орнитологического общества, Виктории Ковшарь, количество обнаруженных туш лебедей будет продолжать увеличиваться, несмотря на то, что пик заболеваемости птичьим гриппом уже пройден.

"Птичий грипп – явление распространенное во всем мире. На Каспии регулярно фиксируются случаи этого заболевания. Вспомним, к примеру, случай двухлетней давности, когда массово умирали черноголовые хохотуны и чегравы. Тогда предполагали, что причина – выбросы нефти, но правительственная комиссия выявила, что виновен был именно птичий грипп. Вирус обычно ориентирован на определенные виды птиц, например, в 2015 году был птичий грипп, который поразил кудрявого пеликана, не затронув розового пеликана, который гнездился с ним на одних и тех же колониях и является ему родным братом. Отсюда следует, что гибель лебедей на озере Караколь - это не уникальный случай. Мы видим, что здесь в основном погибают молодые особи, плохо подготовленные к зиме. Это естественный процесс, не поддающийся ручному вмешательству. Спасать сейчас лебедей сравнимо с тем, если вы будете рукой противостоять лавине. Важно предотвратить заражение домашней птицы, такой как утки и гуси. Замечу, что вирус сохраняет свою активность в тушках мертвых птиц продолжительное время только при низких температурах, когда термометры показывают 27 градусов мороза. Учитывая погодные условия Мангистау, вирус живет меньше часа", - заявила эксперт - орнитолог Виктория Ковшарь.

Биолог и председатель совета Региональной ассоциации НПО Западного Казахстана "Табиғи орта" Адильбек Козыбаков подчеркнул уникальность озера Караколь.

"Вокруг озера Караколь и проблемы с уменьшением численности лебедей ходят различные мифы. Например, миф о голоде, который породил идею кормления сухим кормом. Но этот метод – настоящая угроза, так как сухой корм может негативно влиять на пищеварительную систему птиц. Таким образом, наше добросердечное стремление может обратиться против нас. Еще один распространенный миф – утверждение, что сброс сточных вод – главная причина гибели лебедей. Как биолог, я выражаю протест против сливов, однако нам следует осознанно понимать, что в данном случае мы столкнулись с птичьим гриппом. Об этом свидетельствуют результаты лабораторных исследований, а также тот факт, что, помимо лебедей, никто не страдает", - поделился мнением эксперт Адильбек Козыбаков.

Руководитель областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК Темирбек Нуртазин подчеркнул, что ветеринарные службы области ежедневно проводят мониторинг эпизоотической ситуации среди домашней птицы в личных подсобных хозяйствах.

На сегодняшний день в регионе не зафиксировано случаев птичьего гриппа среди домашней птицы.

"Благодарю экспертов, Викторию Кошварь и Федора Карпова, за активное участие в поиске настоящей причины гибели лебедей на озере Караколь. Ситуация вокруг этого вопроса вызывает общественный интерес, и я также выражаю благодарность эко-активистам, вовлеченным в решение проблемы. В ближайшие месяцы ожидается приезд группы ученых для изучения биоразнообразия этого уникального водоема. Важно, чтобы в сборе информации участвовали эксперты, в том числе орнитологи", - отметил Нурлан Ногаев.

Напомним, 30 мёртвых лебедей-шипунов 21 декабря обнаружили инспекторы государственного природного заказника "Каракия-Караколь". Специалисты областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира подтвердили наличие вируса птичьего гриппа. Однако, экологи считают, что еще одной причиной массовой гибели птиц являются превышения загрязняющих веществ в озере.

Позже специалисты обнаружили 227 тушек птиц на озере Караколь. Факт гибели 601 особи лебедя-шипуна на озере Караколь в Актау подтвердили в областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

9 января специалисты обнаружили и утилизировали более 828 погибших лебедей. В озере были обнаружены превышения загрязняющих веществ. По факту сброса сточных вод в озеро Каракол департаментом экологии назначена внеплановая проверка в отношении Rixos Water World Aktau.

По последним данным, число погибших лебедей в Мангистау превысило 980 особей.