Заместитель председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Асет Магауов на брифинге в правительстве прокомментировал влияние мирового падения цен на нефть, передает BaigeNews.kz. Нацкомпания не видит рисков в связи с изменениями.

"Что касается оставшихся 30 процентов, то аналитики говорят, что в этом году цена в пределах 65 долларов за баррель должна до конца года сохраниться. В целом мы не видим пока никаких рисков. Со стороны АО "КазМунайГаз" приготовлены альтернативные варианты на случай резкого падения цен, какие оптимизации потребуется провести. Мы в целом готовы к любым колебаниям цен", - сказал Магауов.

Он подчеркнул, что рынок нефти достаточно волатильный, и любые геополитические изменения или экономические факторы вызывают существенное снижение и рост цен на нефть. Компания продает 70 процентов нефти на внутреннем рынке, и ее цены гораздо ниже экспортных цен. Соответственно, пока экспортная цена колеблется, внутренние цены остаются ниже самой нижней экспортной цены. То есть колебания цены проходит выше нашего экспортного рынка, пояснил зампред АО НК "КазМунайГаз".