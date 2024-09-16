Падение с высотки в Алматы: одной из погибших школьниц была дочь известного эколога

Две девочки сегодня упали с многоэтажки в Алмалинском районе Алматы. Одной из них оказалась дочь художницы Балхии Мухамеджановой и эколога Евгения Мухамеджанова, передаёт BaigeNews.kz.

"Погибла наша любимая доченька, наш маленький ангелочек. Не верю, этого не может быть", - написала Балхия Мухамеджанова на своей странице в Facebook.

Об обстоятельствах трагедии известно мало. Девочки разбились, упав с высоты. По данному факту Управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело.