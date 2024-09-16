Падение с высотки в Алматы: одной из погибших школьниц была дочь известного эколога
Сегодня, 17:13
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Сегодня, 17:13Сегодня, 17:13
221Фото: pxhere.com
Две девочки сегодня упали с многоэтажки в Алмалинском районе Алматы. Одной из них оказалась дочь художницы Балхии Мухамеджановой и эколога Евгения Мухамеджанова, передаёт BaigeNews.kz.
"Погибла наша любимая доченька, наш маленький ангелочек. Не верю, этого не может быть", - написала Балхия Мухамеджанова на своей странице в Facebook.
Об обстоятельствах трагедии известно мало. Девочки разбились, упав с высоты. По данному факту Управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело.
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