В департаменте полиции Павлодарской области прокомментировали случай с падением двухлетнего малыша из окна квартиры на пятом этаже, передаёт BaigeNews.kz.

В пресс-службе ведомства заявили, что по факту несчастного случая проводится проверка.

"В полицию поступило сообщение о том, что по улице Естая из окна 5 этажа выпал малолетний. Ребенок с травмами госпитализирован в больницу. Полицией проводится проверка. Департамент полиции Павлодарской области призывает родителей, с приходом теплых дней, будьте предельно внимательны к детям, контролируйте их времяпрепровождение, старайтесь, чтобы дети всегда находились в поле вашего зрения! Безопасность детей в Ваших руках и только родители несут ответственность за их здоровье и жизнь", — говорится в сообщении.

В департаменте также отметили, что в прошлом году на территории региона зарегистрировано 13 подобных фактов.

"Вне зависимости от того, где находится ребенок, дома или в гостях ответственность за меры по обеспечению безопасности несовершеннолетних детей несут законные представители ребёнка . Данная норма с 15 апреля 2024 года прописана в статье 127 КоАП РК", — напомнила родителям уполномоченная по правам ребёнка в Павлодарской области Сауле Шакенева.

Напомним, малыш после падения впал в кому и находится в реанимации. Его состояние медики оценивают как крайне тяжелое.

Ранее МВД обратилось к казахстанским родителям, заявив, что с наступлением весеннего тепла возрастает риск несчастных случаев. В стране уже зарегистрировано 13 фактов падения детей из окон, в которых один ребенок погиб, а 12 получили различные травмы.