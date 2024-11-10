Падение лифта в многоэтажке Караганды: число жертв увеличилось до двух
Сегодня, 01:15
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Сегодня, 01:15Сегодня, 01:15
95Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото
Число жертв происшествия в строящемся многоэтажном ЖК "Медина" в Караганде увеличилось до двух, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "ПАТРИОТ".
29 октября на объекте лифт сорвался в шахту. На месте происшествия скончался один рабочий. Второй был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Как стало известно, позже он скончался в реанимации больницы имени Макажанова. В этой связи полиция изменила квалификацию статьи Уголовного кодекса. Теперь уголовное дело расследуется по более тяжкой статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц".
Параллельно расследование проводит департамент государственной инспекции труда.