Падение лифта в многоэтажке Караганды: число жертв увеличилось до двух

Число жертв происшествия в строящемся многоэтажном ЖК "Медина" в Караганде увеличилось до двух, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "ПАТРИОТ".

29 октября на объекте лифт сорвался в шахту. На месте происшествия скончался один рабочий. Второй был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Как стало известно, позже он скончался в реанимации больницы имени Макажанова. В этой связи полиция изменила квалификацию статьи Уголовного кодекса. Теперь уголовное дело расследуется по более тяжкой статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц".

Параллельно расследование проводит департамент государственной инспекции труда.