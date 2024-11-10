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Падение лифта в многоэтажке Караганды: число жертв увеличилось до двух

Сегодня, 01:15
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BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 01:15
Сегодня, 01:15
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Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

Число жертв происшествия в строящемся многоэтажном ЖК "Медина" в Караганде увеличилось до двух, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "ПАТРИОТ".

29 октября на объекте лифт сорвался в шахту. На месте происшествия скончался один рабочий. Второй был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Как стало известно, позже он скончался в реанимации больницы имени Макажанова. В этой связи полиция изменила квалификацию статьи Уголовного кодекса. Теперь уголовное дело расследуется по более тяжкой статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц".

Параллельно расследование проводит департамент государственной инспекции труда.

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