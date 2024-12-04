Падение и взрыв астероида сняли жители Якутии

В Якутии (РФ) упал астероид C0WEPC5. Он был открыт третьего декабря и попал на Землю в этот же день, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на издание Obozrevatel.

По информации Европейского космического агентства, диаметр астероида C0WEPC5 не превышал одного метра.

"Небесное тело было замечено на снимках, сделанных телескопом Национальной обсерватории Китт-Пик. Разрушений от его падения не прогнозировалось", - говорится в сообщении.

Астероид пронёсся над Республикой Саха, все обошлось без какого-либо ущерба или угрозы жизнедеятельности населению.

Местные жители снимали на видео происходящее: в частности, падение и взрыв наблюдали жители Олекминского и Ленского районов Сахи.

Сообщается, что каждый год на Землю падают несколько подобных астероидов.

Напомним, ранее стало известно, что астероид 2024 PT5 вновь приблизится к Земле перед Новым годом.