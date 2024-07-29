Падение гидросамолёта на озере Алаколь прокомментировали в КГА

Падение гидросамолета на озере Алаколь в Жетысуской области, в результате которого пострадали и были госпитализированы два человека, прокомментировали в Комитете гражданской авиации Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.

"Данное воздушное судно не было зарегистрировано в государственном реестре гражданских воздушных судов, соответственно, у него не было сертификата летной годности. Пилот не имеет действующего свидетельства авиационного персонала. Расследованием причин падения воздушного судна займутся правоохранительные органы", - говорится в сообщении.