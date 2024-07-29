  • 29 Июля, 11:47
  • BAIGENEWS

Падение гидросамолёта на озере Алаколь прокомментировали в КГА

Сегодня, 11:42
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 11:42
Сегодня, 11:42
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Фото: МЧС РК

Падение гидросамолета на озере Алаколь в Жетысуской области, в результате которого пострадали и были госпитализированы два человека, прокомментировали в Комитете гражданской авиации Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.

"Данное воздушное судно не было зарегистрировано в государственном реестре гражданских воздушных судов, соответственно, у него не было сертификата летной годности. Пилот не имеет действующего свидетельства авиационного персонала. Расследованием причин падения воздушного судна займутся правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

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