Падение гидросамолёта на озере Алаколь прокомментировали в КГА
Сегодня, 11:42
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Сегодня, 11:42Сегодня, 11:42
31Фото: МЧС РК
Падение гидросамолета на озере Алаколь в Жетысуской области, в результате которого пострадали и были госпитализированы два человека, прокомментировали в Комитете гражданской авиации Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.
"Данное воздушное судно не было зарегистрировано в государственном реестре гражданских воздушных судов, соответственно, у него не было сертификата летной годности. Пилот не имеет действующего свидетельства авиационного персонала. Расследованием причин падения воздушного судна займутся правоохранительные органы", - говорится в сообщении.
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