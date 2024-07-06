Падающий метеорит удивил жителей Турции
Сегодня, 12:38
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Сегодня, 12:38Сегодня, 12:38
59Фото: nsn.fm
Жители ряда населенных пунктов Турции, в том числе Стамбула, в ночь на субботу увидели в небе падающий метеорит, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальную службу новостей.
"Метеорит, который увидели в небе этой ночью из различных точек Турции, вызвал восторг", — отметили в Космическом агентстве республики.
В Сети появились многочисленные видео с падающим телом космического происхождения. Метеорит засняли в Стамбуле, Бурсе и других городах на севере Турции.
В сентябре прошлого года на юго-востоке страны упал крупный метеорит. Во время пролета объект испускал зеленоватое свечение, оставлял за собой хвост в воздухе, при явлении наблюдалась световая вспышка.
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