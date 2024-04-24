Падающие фонари на улицах Семея: почему освещение за сотни миллионов тенге приняли с нарушениями

За последние пять лет на освещение Семея потратили около 3 миллиардов тенге. Однако многие улицы до сих пор погружены во мрак, новые фонари падают, а подрядчики, не успев сдать объекты, уже латают их по гарантии. Только за последний год талдыкорганская компания израсходовала 1 миллиард тенге, проведя все работы под линии среднего ремонта. На выходе горожане получили сотни новых светоточек, многие из которых установлены некачественно. Гражданские активисты рассмотрели в этой истории массу нарушений и коррупционные риски. Какие именно, выяснял корреспондент BaigeNews.kz.

Не всё так просто!

В 2017 году в Восточно-Казахстанской области заговорили о новом освещении для Семея и Усть-Каменогорска. В 2018-м от слов перешли к делу. Деньги на масштабные проекты взяли в кредит у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и из областного бюджета. Всего 4,8 млрд. тенге на два города. Цитату акима ВКО тех лет Даниала Ахметова сейчас вспоминают с иронией, он пообещал, что "Семей засияет как Лас-Вегас". Тогда же город хотел обзавестись и новым полигоном ТБО в кредит, но вовремя одумался, что привело к грандиозному скандалу.

Подтверждением правильности того отказа служит история с освещением. Заём выплачивается, а Семей так не стал похож ни на Лас-Вегас, и даже на его пригород.

Всё дело в том, что светоточки, установленные тайваньской компанией "Everlight Electronics", начали быстро выходить из строя несмотря на высокий гарантийный срок. Этот неоднозначный проект, который реализовывался в Семее несколько лет, превратился в долгоиграющее судебное дело.

Пока заказчик и исполнитель продолжают выяснять, кто виноват, в Семее решили исправить ситуацию с освещением, но в этот раз уже на бюджетные деньги. С образованием области Абай административный центр значительно поправил своё финансовое положение. Однако экономить их не спешат.

В 2023 году талдыкорганская компания ТОО "Verena Tech Research" выиграла два крупных проекта по освещению Семея и пригородных сёл, и заключила договор на общую сумму почти 1 миллиард тенге.

Первый договор от 12 мая 2023 года на "Текущий ремонт уличного освещения г. Семей области Абай". Сумма - 541,5 млн. тенге (а если точно - 541 519 998.88 тенге). Общая плановая сумма по конкурсу составляла 714 285 714 тенге без учета НДС.

По итогам конкурса ТОО "Verena Tech Research" приняла данные обязательства на сумму 483 499 999 тенге без учета НДС, но после заключения основного договора в ноябре 2023 года заказчик направил дополнительное соглашение, и увеличил сумму на 258 480 002 тенге с учетом НДС. В результате общая сумма договора составила почти 800 млн. тенге.

Второй договор - от 17 ноября 2023 года на "Текущий ремонт паркового, уличного освещения города Семей, посёлков Шульбинск, Новобоженово, Гидростроителей, и сетей наружного освещения подвесного моста города Семей области Абай". Сумма - 195 999 998.88 тенге.

Городской отдел ЖКХ принял первые результаты работы уже летом, а в январе подписал акт выполненных работ на острове Бейбітшілік, и это, пожалуй, самый неоднозначный лот, к которому мы ещё вернёмся.

Средний ремонт – панацея

Гражданский активист Илья Бароховский и руководитель РОО "Әділдік жолы" Роллан Казенов внимательно изучили новую инфраструктуру Семея на документах и на деле. Результаты удивили и породили массу вопросов.

Первое, что никак не укладывается в голове - это монтаж таких важных коммуникаций текущим ремонтом. Это не замена лампочки, болта, или установка новых фонарей локально, а строительство новой инфраструктуры, которую провели без проектно-сметной документации и экспертизы. По мнению общественников, это создаёт большие коррупционные риски.

"Для заказчиков это очень удобно: быстрое освоение денег, нет заморочек с ПСД и экспертизой, а, значит, нет авторского технического надзора, как при капитальном ремонте. То есть эти моменты усложняют работу для заказчика, можно потерять год на всю процедуру госзакупок", - пояснил Роллан Казенов.

По мнению Ильи Бароховского, схема использования концепции текущего ремонта – это бич Семея, поскольку позволяет подрядчику самому определять объём работы.

"Что такое текущий ремонт? Если вы хотите разыграть тендерное освещение мемориального комплекса на острове, у вас должен быть проект. В проекте должно быть написано: какие фонари, какое у них качество, к какому СНИПу соответствуют, и сколько всё это будет стоить. То есть вы проводите оценку и составляете смету. Если вы делаете текущий ремонт, то в теории это означает, что мы чиним фонарь там, где он сломался. Но за счёт этого текущего ремонта фактически установили новые фонари", - говорит член Общественного совета г. Семей Илья Бароховский.

А теперь наглядные факты!

Первым тревожным звоночком стал случай по улице Трусова, где через два месяца после установки покосились четыре совершенно новых фонарных столба. Один из них едва не упал на крышу местной жительницы. Благоприятный исход получился только благодаря деревянным электрическим столбам, стоящим параллельно. Провода советских опор некоторое время поддерживали "молодое поколение". Их быстро восстановили, но теперь тревога за качество не покидает местных жителей, которые отныне внимательно вглядываются в основание новой инфраструктуры.

Второй проблемой, но уже не локальной, а массовой, стали перебои с освещением на острове Бейбітшілік. В январе этого года к Илье Бароховскому обратились жители города, которые рассказали об отсутствии освещения в известном островном парке. А одна из главных его достопримечательностей и вовсе оставалась в полной темноте. Речь идёт о монументе памяти жертвам ядерного полигона "Сильнее смерти".

"Я лично в январе услышал о том, что много фонарей здесь, на острове, не горит. В первой половине февраля мы обсуждали это на общественном совете. Я выехал, мои коллеги по совету тоже побывали здесь и заметили, что примерно больше половины не горело", - рассказал Илья Бароховский.

Общественник, внимательно следящий за благоустройством родного города, не менее тщательно изучает эффективность расходования казённых, а, значит народных, средств. Вопиющие видеофакты он публикует на своём канале.

В начале апреля активист опубликовал пост нас своей страничке в социальной сети "Facebook", публично задав городской власти вопрос от имени жителей: почему на острове не горят фонари? Ответ городского отдела ЖКХ удивил горожан. Оказывается, на острове не хватало фонарей, и это при том, что заказчик официально принял выполненную работу.

"Отдел ЖКХ г. Семей выдал предписание подрядной организации "Verena Tech Research" устранить нарушения по гарантийным обязательствам. Вместе с тем ТОО получило план-задание дополнительно установить 23 светильника, так как на острове не хватает освещения. По этой причине остров наполовину временно отключён от электросети для установки светильников, заливки фундамента для опор и прокладки кабельной линии. Подрядчик обязуется устранить все недочёты в течение 10 дней", - говорится в официальном ответе акимата г. Семей.

Снова возникает закономерный вопрос: зачем было принимать работу, которая была выполнена не до конца и, как позже выяснилось, местами очень не качественно. И почему всего спустя три месяца после сдачи объекта понадобился такой объёмный ремонт?

Кстати, после подобных постов в комментариях стала всплывать правда об истинном положении дел с освещением. Жители разных районов Семея, в основном частного сектора, забросали акимат жалобами о не горящих фонарях.

Пизанский фонарь

Наиболее показательным объектом из всех локаций, где были установлены новые фонари, стал как раз остров Бейбітшілік. Вместе с Ильёй Бароховским мы выехали на место и увидели некачественный монтаж, приправленный абсурдом и нелепостью.

Сотни фонарных столбов типа "Факел" мощностью 60 Ватт сейчас освещают улицы и парки Семея. Светят хорошо, выглядят эстетично, вписываются практически в любой ландшафт. Но то, как они соединяются с землёй, вызовет недоумение даже у ребёнка.

Столбы держатся на бетонном основании при помощи четырёх длинных болтов. По словам рабочих, надёжность им обеспечивает длина этой резьбы, которая глубоко ушла в бетонное основание. Но гайки, которыми прикручены фонари, видимо, стремятся в свободное плавание, и постоянно откручиваются.

Ещё один антипример – это подложки под основание столбов, которые качает в стороны от прикосновений. Такими вот подручными остатками от ремонта рабочие пытались обеспечить фонарям большую устойчивость. Ревизионные отверстия для монтажных работ на многих столбах несколько месяцев были открыты.

Ещё один опасный момент, который не учёл подрядчик - провода остались не изолированными. Поэтому рядом играющие дети, животные, могут получить разряд электрического тока.

"Общее состояние почти везде одинаковое. Под многими столбами мы увидели гайки-подкладки. Состояние фонарей неплохое и основание тоже. Но вот вопрос: у оснований вид такой, будто они довольно старые. Не могу утверждать, но такое ощущение, что эти самые столбы посадили на старые основания. Возможно, вместо того, чтобы заливать бетонные опоры для каждого столба, они просто закрутили всё на гайки. Амплитуда с каждым разом всё сильнее. И гайки начинают срывать резьбу. В этом надо разбираться", - рассказал о своих планах Илья Бароховский, который уже заказал независимую экспертизу выполненных работ по освещению.

Если присмотреться внимательнее, "островное" освещение напоминает конструктор: гайки ржавого и стального цвета, подкладные элементы, бетонные лепёшки разного размера и формы. По сборке получились фонари именно такого качества.

"Приезжие фирмы - это вообще не плохо. Но когда выигрывает иногородняя фирма, у которой в принципе нет своей базы, техники, людей в Семее - это приводит к сильному снижению качества. Так как эти фирмы вынуждены экономить на аренде людей и технике, чтобы за счёт этого заработать хоть что-нибудь. Местные старые поставщики (также порой склонные к коррупции) все равно работают лучше, так как у них есть постоянный состав опытной рабочей силы, а не нанятые на одноразовую работу по объявлению работники с низкой квалификацией, - выразил своё мнение Илья Бароховский. - На мой взгляд, здесь чудовищные коррупционные риски. Ни в коем случае нельзя было принимать эти работы. Отсутствие проекта позволило применить низкокачественное решение".

И ещё одно "кстати"! Знал ли городской акимат, когда отвечал на публикацию общественника по поводу необходимости установки дополнительных 23-х торшеров, что в 100 метрах от потухшей локации расположен настоящий частокол из новых фонарей.

Это место известно в народе, как поляна Сабантуй, а в последние годы её называют татарской усадьбой. Именно здесь летом горожане проводят самые весёлые и вкусные татарские гуляния.

В прошлом году здесь фигурно заасфальтировали дорожки, приготовили место для газонов, установили огромную юрту. А вот фонари превратили поляну в настоящий лес из серых опор. Излишняя щедрость или неразумное использование материала? В отделе ЖКХ ответили, что так было задумано.

Профессиональный взгляд

Электрик с полувековым стажем Владимир Воронов, работавший техническим директором на семейском предприятии "Казэлектромонтаж", дал свою оценку результату работы по установке освещения.

Его трезвый взгляд на положение выявил массу грубых нарушений в результатах работы подрядной организации. По его мнению, попытка завуалировать "недоделы" оказалась провальной. А местами рабочие даже не пытались скрыть своё дилетантство.

"Я смотрю, что здесь гайки недовёрнуты. В таких случаях здесь обычно приваривают металлические косынки. Это треугольные фасонно вырубленные листы металла. Треугольник – фигура жёсткая, вы бы так фонарь не раскачали, если бы косынки здесь были. На цоколе основание всего четыре миллиметра, а надо в два раза толще. Работали без проекта, в проекте бы это всё было прописано", - поделился своим экспертным мнением Владимир Воронов.

Но больше всего нашего собеседника волнует электробезопасность конструкций.

"Они не заземлены. Они опасны. Опора должна быть связана с заземлением, которая испытывается. Если ребята скажут, что мы не заземлили, а занулили, то так тоже нельзя делать. Потому что кабель 4-жильный, три разноимённые фазы и рабочий ноль. А его заземлять нельзя. Нужен пятый провод. А его нет вообще. Кабель не бронированный, у него просто оболочка. Видел траншею, в которую был уложен кабель, она не более 10 см глубиной. Смотрим Правила устройства электроустановок РК и видим, что кабель должен быть уложен на глубину не менее 70 см и закрыт красным кирпичом. На глубине 1 метра кирпич можно не применять", - рассказал о стандартах Владимир Воронов.

Эксперт обратил внимание и на ответвительные коробки, которые цепляют глаз скруткой проводов и обильной массой изоленты. Не заземлённые, открытые. Явный риск для поливальщиков газонов. Впечатлил его и "похороненный" в цементном основании кабель. В случае его повреждения нужно будет полностью снимать торшер и вскрывать бетон.

На вопрос, приняли ли бы вы такую работу, электрик с 50-летним стажем ответил однозначно:

"Я бы не принял такую работу, я в тюрьме сидеть не хочу! Её надо было начинать нормально, как положено", - сказал Владимир Воронов.

Вопросы без ответов

Что привело перспективный задел по освещению к весьма сомнительному результату? Желание сделать всё быстро? Или отсутствие проекта и экспертизы? Увидев реальные факты на местах, мы решили изучить и тендерную документацию. В этом нам помог руководитель объединения "Әділдік жолы" Роллан Казенов. Филиалы республиканского общественного объединения (РОО) по всей стране созданы по инициативе президента с целью проведения антикоррупционного мониторинга.

"Я считаю, что средний ремонт создаёт для участников высокие коррупционные риски. Смотрите сами. Некоторые моменты закупки оборудования, инвентаря обсуждаются только заказчиком и подрядчиком. ГАСК не имеет права проверить средний ремонт, только капитальный. Заказчик определяет план работ после конкурса. И вот пример: на сайте госзакупок под одним из лотов на освещение не было уточнения, где именно будут проводить работы. В комментариях потенциальные участники резонно спросили, как же браться за работу, не зная объёма работ, на что заказчик ответил, что выявлять неисправные фонари они будут после окончания конкурсных процедур. Фирмы-исполнители были удивлены", - рассказал о реалиях среднего ремонта Роллан Казенов.

Любопытный факт обнаружился во время изучения сметы. Согласно этому документу заявлены были одни светоточки, а на деле использованы совсем другие.

"По смете заявлялись фонари за 77 тысяч тенге. По факту установлены ЛЕД-фонари типа "Факел" мощностью 60 Ватт, которые стоят 233.000 тенге. Согласно смете должно быть 203 штуки. Но мы не знаем, где они должны быть установлены. И это только один акт, одна позиция. В сметной документации указано заглубление опор. Мы видим, что оно не выдержано, не было сквозных крюков, установлены самодельные. В городе встречаются фонари по 120 Вт, но они не должны превышать 90 ватт по стандартам, иначе идёт перерасход энергии. Этих актов нет в открытом доступе, мы запросили, сейчас их проверяют в Антикоре", - рассказал нам Роллан Казенов.

Глава организации написал письмо в администрацию президента. Реакции пока не последовало. Следующими инстанциями стали Агентство по противодействию коррупции и Департамент государственного аудита. Из последнего ведомства ему поступил ответ, что заказчик принимает меры в рамках гарантийных обязательств, поэтому организация аудита в настоящий момент является нецелесообразной.

"В информации об оплате отсутствуют акты выполненных работ, но имеется информация, что данная сумма освоена в полном объёме. Даже если предположить, что всего по данному договору было установлено 100 светильников и 180 опор со светильниками, то, получается, одна опора со светильником стоит больше 1 миллиона тенге. Также не известно, из чего должен быть исполнен материал опор, и какие характеристики у светодиодных точек. В связи с чем, по данному договору возникает много вопросов и имеются коррупционные риски. В технической спецификации данного договора имеются множественные несоответствия выполненных работ по всем участкам заявленных в наименовании договора, - посвятил нас в подробности Роллан Казенов. - Я надеюсь, что пройдёт справедливая проверка и нам объяснят, куда, что и как ушло, как освоились эти суммы".

Что ответил заказчик?

В отделе ЖКХ признают, что подрядчик выполнил работу не идеально и уповают на ремонт по гарантии. Нам удалось встретиться со специалистом, который принимал установленные по проекту фонари. Разговор получился весьма занимательным.

Заместитель руководителя отдела ЖКХ г. Семей Рустам Айткулов считает, что средний ремонт позволяет быстрыми темпами благоустроить город. Выборку объектов для первого тендера делали с учётом пожеланий населения и во время визуального осмотра города. Решено было отремонтировать больше 70-ти улиц. В ноябре было заключено допсоглашение для освещения скверов и парков, работа с которыми началась уже с наступлением холодов.

А теперь вашему вниманию небольшой блиц с Рустамом Айткуловым.

BN: Рустам Ерболович, почему решили провести такие важные работы, как установка нового освещения средним ремонтом и без проекта?

Рустам Айткулов: Это практикуется в Алматы и Астане. В этом году запустили в Семее. На разработку ПСД уходит год, а здесь мы выполнили работы за короткое время, осветили Семей. После заключения договора мы составляем смету. В ней всё расписано - и монтаж столба, светильников, кабеля.

BN: Почему решили установить 23 новых фонаря уже весной, вы ведь принимали работы в парке на острове зимой и наверняка видели где и чего не хватает?

Рустам Айткулов: Мы предупредили подрядчиков, что надо отработать, освоить эти деньги, они это сделали. Сейчас они по гарантии устраняют: где-то столбы упали, бетон неправильно был залит. На острове Бейбiтшiлiк был обход совместно с акимом города. Там были висячие старые фонари, мы попросили "Verenu" заменить их. Но деньги у подрядчиков закончились, мы успели составить соглашение. Решили просто поставить фонари без замены кабельной линии. Фонари купили, на монтаж у нас денег не было. Они поставили их бесплатно. Ближе к весне мы попросили их дополнительно поставить ещё 23 фонаря, чем они сейчас занимаются.

BN: Жители Семея говорят, что фонари на острове не горели с января месяца.

Рустам Айткулов: То, что не было света больше двух месяцев - преувеличено. К тому же, кто в морозы там будет гулять? Это неправда. Электричество там обесточили из-за монтажа тех самых 23 фонарей. Кабельные линии старые, когда отключаешь одну сторону, отключается половина острова сразу: пока землю выкопали, залили бетон, он высох. Обесточен парк был где-то месяц, с марта, а не с января.

BN: Вы видели, что под фонарями для устойчивости подложили гайки, подкладки из разных остатков? Кабели не изолированы, а фонарные столбы раскачиваются от одного прикосновения. Почему вы приняли в эксплуатацию такие важные для города объекты с нарушениями?

Рустам Айткулов: Ну, может быть где-то что-то осталось, я принимал эти работы с первым снегом. Я же не могу под каждый столб заглядывать. Я согласен с тем, что объект принят в таком состоянии, при визуальном осмотре всё было прекрасно. Я принимал его вечером, при включенных фонарях. Но это всё устранится, они по гарантии устранят. Две недели назад были у акима, он дал план заданий, всё, что они построили по городу, должны привести в соответствие. А то, что они болтаются, даже новые светофоры шатаются. Я думаю, это допускается. Это не 10-метровые фонари, чтобы на кого-то упасть и убить человека.

Сейчас по городу действительно можно увидеть работяг, которые подкручивают гайки у основания фонарных столбов. С одним из таких наёмных работников нам удалось поговорить на набережной Семея. 11-классник городской школы подрабатывает тем, что устраняет те самые неполадки, которые отдел ЖКХ не заметил во время приёмки. Сотрудничает с подрядной организацией около года. Платят по разному, до 10 тысяч тенге в день. Конкретики в ответе не было. Парень зарабатывает на обучение, хочет получить высшее юридическое образование, чтобы не остаться разнорабочим.

За парня искренне радуемся, а вот подбор персонала подрядчиком вызывает много вопросов.

За время эксплуатации новой инфраструктуры в 2023 и 2024 году несколько фонарей упали, другие заметно отклонились от своей оси. Горожане шутят, что во всём виноват беспощадный "семский" ветер, который валит опоры и перила мостов. В самоиронии семейчанам не откажешь!

Фото Альбина Халел.